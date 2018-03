TSV verpasst Auswärtspunkt nur knapp

Die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang haben zum Auftakt der Rückrunde 2017/18 am Sonntag gegen den SV Hegnach eine 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von TSV-Coach Alex Haag verharrt dadurch unverändert auf Tabellenrang sechs, während Hegnach jetzt Zweiter ist.

Über weite Strecken der Partie hinweg neutralisierten sich beide Mannschaften, alles deutete auf eine Punkteteilung hin. In der Schlussminute entschied nach einem Eckball mit ihrem Treffer die Begegnung.

Beide Teams fanden in der ersten Halbzeit auf dem Kunstrasenplatz in Hegnach gut in die Partie. Vor allem die Abwehrreihen agierten sehr stabil und souverän, sodass es zunächst nicht viele Torchancen zu sehen gab. „Wir waren zwar auf Augenhöhe mit Hegnach, schafften es aber nicht, unsere Chancen zu verwerten“, sagte Haag. Nach 45 gespielten Minuten blieb es somit beim torlosen Remis.

Im zweiten Spielabschnitt drängten beide Teams mehr nach vorne und wollten unbedingt den ersten Treffer der Rückrunde erzielen. In der 53. Spielminute gelang dies zunächst dem SV Hegnach nach einem langen Flankenball, der von Alice Mayer zur 1:0-Führung der Gastgeberinnen verwertet wurde. „Die Partie war in dieser Phase zwar offen, aber auch hektisch und in den Zweikämpfen auch teilweise sehr hart geführt“, so Haag.

Die Gäste aus Tettnang ließen sich vom Rückstand jedoch nicht beeindrucken und glichen nur vier Minuten später per Foulelfmeter zum 1:1 durch Franziska Kramer aus (57.). Danach kamen beide Mannschaften zu weiteren aussichtsreichen Möglichkeiten – doch resultierte aufgrund der mangelnden Chancenverwertung hieraus nichts Zählbares.

Erst kurz vor Schluss gelang Hegnach der „Lucky Punch“: In der 90. Minute schoss Ilire Balaj nach einem Eckball aufs Tettnanger Tor, dieser wurde abgefälscht und landete in den Maschen des Gästegehäuses. „Die Einstellung hat heute bei uns gepasst, die Zweikämpfe wurden angenommen. Ich bin im Grunde auch zufrieden mit der Leistung – auch wenn man als Trainer nach einer Niederlage eigentlich nie zufrieden ist“, bilanziert TSV-Coach Alexander Haag die Partie und fügte hinzu: „Wir haben wieder einmal die Chancen nicht genutzt und uns für unseren Aufwand nicht belohnt.“