TSV-Verbandsligadamen verpassen Sprung an die Tabellenspitze

Die Frauenfußballerinnen des TSV Tettnang haben vergangenes Wochenende die Chance verpasst, in der Verbandsliga-Tabelle ganz nach vorne zu kommen. Das Team patzte in Langenbeutingen, ließ erneut wichtige Punkte liegen und fuhr mit einer schwachen Leistung und einer 2:3-Niederlage nach Hause.

Der Spielverlauf glich den Partien der vergangenen zwei Spieltage. Zwar gingen die Monfortstädterinnen motiviert in das Spiel – jedoch gelangten sie innerhalb weniger Minuten in Rückstand. Dies brachte die Mannschaft, wie in den jüngsten Spielen, aus dem Konzept. Auch das zweite Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Stellungsfehler der Torhüterin erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0.

Kurz vor der Halbzeit kam dennoch Hoffnung auf, denn Mona Blank verkürzte auf 1:2. Der Anschlusstreffer vor dem Seitenwechsel sollte die Wende bedeuten, denn der Spielanteil lag nun aufseiten der Tettnangerinnen, doch es kam anders: Nach einem vergebenen Foulelfmeter konnten die Frauen vom Bodenseekreis nicht den Ausgleich erzielen und kassierten prompt das 1:3. Trotz einem erneuten Elfmeter, der zum 2:3-Anschlusstreffer durch Corinna Wachter führte, schaffte die Mannschaft von Meinrad Kemenater und Willi Gress in den letzten 20 Minuten die Wende nicht mehr. Mit einem Sieg hätte der TSV die Tabellenführung übernehmen können, da auch der Erstplatzierte Hegnach gegen Rommelshausen patzte.

Der TSV Tettnang II besiegte in der Bezirksliga den TSV Grünkraut mit 8:0. Grünkraut überraschte Tettnang zunächst mit ungewöhnlicher Taktik: Sowohl im defensiven Bereich als auch Mittelfeld agierte das Team mit einer Art Manndeckung. Tettnang hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, spielte jedoch oftmals zu behäbig und ließ den letzten Willen vermissen. Grünkraut war aber nicht gefährlich. Nur Ungenauigkeiten im Abschluss verhinderte eine höhere Führung zur Pause. Karin Rasch-Boos und Aileen Jurisic sorgten mit ihren Treffern für den 2:0-Halbzeitstand.

In der 49. Minute fiel das 3:0 durch einen schönen Alleingang von Karin Rasch-Boos. Nach einem gut vorgetragenen Angriff über links schloss Sabrina Nadlinger in der 60. Minute mit einem Linksschuß zum 4:0 ab. Danach lief es wie am Schnürchen. Cara Schneider schob in der 67. Minute einen Eckball zum 5:0 ins lange Eck. Karin Rasch-Boos, erhöhte in der 75. Minute auf 6:0, Antonia Ruess (87.) und Cara Schneider vollendeten zum 8:0. Nach der Niederlage des SV Bergatreute steht der TSV Tettnang. trotz zwei Spielen weniger mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga.

TSV Tettnang I: Jahn, Schömer, Denk, Spies, Schneider, Reischmann, Blank, Wachter, Sachsenberg, Rizzato, Gossner, Hamma, Ruess, Schneider; TSV Tettnang II: Judith Musch, Chiara Zillich, Nicole Frank, Magdalena Dick (65., Sabrina Weber), Karin Rasch-Boos (75., Göse), Regina Lang, Julia Sterk (46., Ruess), Aileen Jurisic (52., Cara Schneider), Selina Schneider, Denise Hoch, Sabrina Nadlinger.