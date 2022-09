TSV Tettnang zeigt gute Reaktion nach Auftaktniederlage

Der TSV Tettnang hat das ernüchternde 2:4 zum Start gegen Rottweil gut weggesteckt. Im zweiten Saisonspiel der Frauenfußball-Verbandsliga gab es für die Montfortstädterinnen einen 4:0-Erfolg beim FFV Heidenheim. Nun soll am Sonntag der erste Heimsieg folgen: Um 15 Uhr startet die Partie gegen den SV Musbach.

Beim Gastspiel in Heidenheim hatte Tettnang mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. „Viele Bälle versprangen, Pässe in den Lauf wurden extrem schnell und waren kaum erreichbar“, heißt es in der TSV-Mitteilung. Das lag auch an Anpassungsproblemen: Das Spiel wurde auf dem Kunstrasen im Heidenheimer Stadtteil Königsbronn ausgetragen, was für die Tettnangerinnen ein ungewohntes Terrain ist. Doch es passt auch ins Bild eines holprigen Starts in die Runde, denn schon beim ersten Heimspiel der Saison gab es einige Ungenauigkeiten. In Heidenheim reichte die Leistung der ersten Halbzeit immerhin für eine Halbzeitführung des TSV. Alicia Serafini drückte einen Eckball per Kopf über die Linie (40.).

Anja Stiefenhofer trifft doppelt

In der zweiten Hälfte war dieser Vorsprung gefährdet. Eine Heidenheimer Stürmerin kam nach einer Ecke frei zum Schuss, aber TSV-Torfrau Selina Gamper kratzte den Ball noch im letzten Moment von der Linie. Nach dieser brenzligen Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste dann ansehnlichen Kombinationsspiel. Das führte auch zügig zu einem weiteren Treffer. Chantal Ebinger erhöhte nach einem guten Zusammenspiel mit Anja Stiefenhofer auf 2:0 (50.). Die Vorlagengeberin sollte dann auch noch selbst treffen. Stiefenhofer verwertete einen Pass von Ebinger (64.) und erzielte auch den Endstand zum 4:0 (83.).

Die Erleichterung und Freude über den ersten Saisonsieg war im TSV-Lager sehr groß. Das Ziel ist der Wiederaufstieg in die Oberliga und nach der Auftaktpleite sollten deshalb auch die ersten Zähler her. „Das wird für Aufwind sorgen“, ist sich der TSV vor dem Heimspiel gegen den SV Musbach (Sonntag, 13 Uhr) sicher. Die bisherige Bilanz spricht leicht für Tettnang: Es gab fünf Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden gegen den kommenden Gegner, der seit 2010 ununterbrochen in der Verbandsliga spielt.

Die zweite Mannschaft startet in die Saison

In die neue Spielzeit startet die zweite Mannschaft des TSV Tettnang. Nach dem Aufstieg in die Landesliga trifft das Team von Neutrainer Ralf Patsche auf den SV Unterjesingen. Die Partie im Riedstadion wird vor dem Verbandsligaspiel stattfinden. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 11 Uhr.