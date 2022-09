TSV Tettnang vor schwierigem Auswärtsspiel

Die Frauenfußballerinnen des TSV Tettnang haben am Sonntag ihr erstes Auswärtsspiel der Verbandsliga-Saison. Ihre erste Reise der neuen Runde führt sie zum FFV Heidenheim. Für den Gegner der Tettnangerinnen ist es die erste Partie in der neuen Spielzeit. Anpfiff auf dem Kunstrasen ist um 11 Uhr.

Der TSV möchte in die Erfolgsspur finden. Nachdem der Start in die neue Saison aus Tettnanger Sicht missglückt ist und es eine 2:4-Heimniederlage gegen den FV 08 Rottweil gab, sollen nun am zweiten Spieltag unbedingt die ersten wichtigen Punkte für das Ziel Wiederaufstieg in die Oberliga her.

Tettnang muss sich steigern

In den vergangenen fünf Jahren haben die beiden Vereine insgesamt fünf Freundschaftsspiele absolviert. Jede Mannschaft siegte einmal, die anderen drei Begegnungen endeten unentschieden. „Wir taten uns bislang auf dem engen Heidenheimer Kunstrasen extrem schwer, da Heidenheim eine kompakt stehende Mannschaft ist, die Räume äußerst eng macht und über den Teamgeist kommt“, heißt es in der Mitteilung des TSV. Heidenheim spielt seit der Saison 2013/14 in der Verbandsliga Württemberg und fand sich meist im vorderen Mittelfeld wieder. Vergangene Spielzeit belegten sie Rang drei mit 42 geschossenen Toren und lediglich 26 Gegentoren.

Für Tettnang wird es wichtig sein, die Leistung zu steigern. Zum Saisonauftakt produzierte der TSV zu viele Ungenauigkeiten und individuelle Fehler.