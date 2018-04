TSV Tettnang verliert Heimspiel in Schlussminute

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang haben am Karsamstag im Heimspiel gegen den FV 09 Niefern eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz engagierten Auftretens der TSV-Elf vor rund 50 Zuschauern im Riedstadion trafen die Gäste in der 90. Spielminute bei einer umstrittenen Situation zum Sieg. Für den TSV war es die sechste Niederlage im 13. Saisonspiel der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg.

Das Team von Trainer Alex Haag startete fokussiert und mit starkem Pressing in die Partie. Dies ließ dem Gegner zunächst keine Möglichkeit, selbst ins Spiel zu finden. In den ersten 20 Minuten gelang es den Tettnangerinnen immer wieder, gefährliche Bälle vors gegnerische Tor zu bringen. Einzig die Abschlüsse blieben für den ersten Treffer des Tages zu ungenau.

Erst anschließend kamen nun auch die Gäste zu Möglichkeiten: Eine Chance durch einen Alleingang verhinderte TSV-Keeperin Michaela Flatz. Die Tettnangerinnen wurden in der Folge unkonzentrierter und verloren im Mittelfeld nun häufiger den Ball. So konnten beide Teams bis zur Pause zwar weitere Chancen herausspielen, allerdings blieb der Abschluss auf beiden Seiten zu ungenau. Auch Sandra Trautweins Kopfball (40.) verfehlte knapp das gegnerische Tor, zur Pause stand es torlos.

In der zweiten Halbzeit zeigten beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Doch auch hier ließen die Torabschlüsse zu wünschen übrig. Nach der Anfangsphase der übernahm der TSV wieder mehr das Kommando, vergab jedoch weitere Gelegenheiten vor dem Gästetor.

In der letzten Spielminute gelang dem FV Niefern schließlich das spielentscheidende Tor: In einer unübersichtlichen Situation im Tettnanger Sechzehner kam Nieferns Alexandra Tsiotras am schnellsten zum Schuss und traf mit voller Wucht zur 1:0-Führung. Der Treffer fiel jedoch nicht unumstritten, doch konnte der Unparteiische eine vermeintliche Abseitsposition nicht feststellen. So musste der TSV die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen – und ging ohne Punktgewinn vom Platz.

„Wenn eine klare Fehlentscheidung – das Tor fiel eindeutig aus einer Abseitsposition heraus – die Partie entscheidet, tut das natürlich richtig weh“, sagte ein enttäuschter TSV-Trainer Alex Haag. „Auf der anderen Seite haben wir es schon davor verpasst, aus den Chancen, die wir hatten, auch Tore zu machen. Wir haben 90 Minuten lang gut gearbeitet und uns leider dafür nicht belohnt.“