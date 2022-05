TSV Tettnang verlässt die Abstiegsränge

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang haben in der Oberliga den Tabellenzweiten TSV Neckarau mit 5:0 (3:0) besiegt. Durch den klaren Erfolg zu Hause haben die Tettnangerinnen vorerst die Abstiegsplätze verlassen und sind nun Neunte. Am Sonntag (13 Uhr) wartet das nächste Schlüsselspiel auf das Team von Trainer Philipp Zimmermann. Tettnang ist dann beim FSV Stuttgart Ost zu Gast, der momentan den achten Platz in der EnBW-Oberliga belegt.

Der TSV Neckarau ging als klarer Favorit in die Partie, Tettnang hingegen benötigte jeden Zähler, um den ersten Abstiegsplatz zu verlassen. Hochmotiviert startete das Team von Philipp Zimmermann in die Partie und zeigte von Beginn an eine starke Leistung. In der achten Minute nutzte Simone Birkle einen ungenauen Rückpass auf die Torhüterin der Gäste aus und beförderte den Ball per Grätsche ins Tor. Tettnang ließ laut Mitteilung nicht locker und setzte die verunsichert wirkende Mannschaft aus Mannheim weiterhin stark unter Druck. Zehn Minuten später war es erneut Birkle, die nach einem langen Abschlag von Torhüterin Selina Gamper von Chantal Ebinger in Szene gesetzt wurde. Birkle gewann das Laufduell und schoss den Ball unhaltbar unter die Latte. Die Tettnangerinnen dominierten das Spiel weitestgehend und ließen den Gästen keinen Raum. In der 37. Minute wurde Ebinger von Neckaraus Torhüterin Lena Marie Kurz gefoult. Den Strafstoß verwandelte Alicia Serafini zum 3:0-Halbzeitstand.

„Die ersten 15 Minuten werden entscheidend sein“, sagte Zimmermann in der Pause. Seine Spielerinnen versuchten, an die Leistung der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Neckarau kam stärker aus der Kabine und kam vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte zu ein paar Chancen, scheiterte jedoch spätestens an Gamper. Nach einem Freistoß der Gäste konterte Tettnang. Die eingewechselte Sarah Marschall baute die Führung mit einem Lupfer über die Torhüterin in der 69. Minute zum 4:0 aus. Tettnang ließ nicht locker und erkämpfte sich immer wieder den Ball durch starke Zweikämpfe. So auch in der 84. Minute, als ein langer Ball auf Alica Reiner gespielt wurde, die sich auf der Außenbahn gegen ihre Gegenspielerin durchsetzte und im Rückraum Marlene Friedel fand, die zum 5:0-Endstand einschob.