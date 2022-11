TSV Tettnang scheidet nach großem Kampf gegen Hegnach aus

Endstation Achtelfinale: Die Fußballerinnen des TSV Tettnang sind gegen den zwei Klassen höher spielenden Regionalligisten SV Hegnach aus dem Verbandspokal ausgeschieden. Trotz allem Einsatz unterlag der Verbandsliga-Zweite am Dienstag mit 1:3 (1:1).

„Gekämpft wie Löwinnen“, lobte Karin Rasch-Boos, Co-Trainerin und Sportliche Leiterin des TSV, die Leistung. Die Gastgeberinnen hatten sich für dieses Spiel viel vorgenommen und das zeigten sie auch auf dem Platz. Nach gut einer halben Stunde gelang dem Außenseiter der Führungstreffer. Der Schiedsrichter Simon Keller ahndete eine unerlaubte zweite Ballberührung der Hegnacher Torspielerin Elisa Mandarello mit einem indirekten Freistoß innerhalb des Strafraums. Marie Köger tippte den Ball an und Alicia Serafini schoss den Ball dann direkt ins untere linke Eck zur Führung (33.). Chantal Ebinger scheiterte am Pfosten und fast im Gegenzug gelang Hegnach durch eine direkt verwandelte Ecke von Sara Reichel (45.) der Ausgleich zum 1:1-Halbzeitstand.

Rilling-Abstauber und Castor-Sololauf besiegeln Favoritensieg

Die Hegnacher Defensive stand in der zweiten Hälfte sicher und vorne nutzte der Favorit zwei seiner Chancen. Gina Rilling staubte erfolgreich zur 2:1-Führung ab (51.) und Joy Castor schob nach einem Sololauf durch die Tettnanger Abwehr zum 3:1 ein (84.). Nach dem verlorenen Pokalfinale 2022 gegen Hegnach (0:3) verlor der TSV somit auch die Neuauflage des Duells.

Die Konzentration gilt nun komplett der Verbandsliga. Dort rangiert Tettnang nach sieben Siegen in Serie auf Rang zwei und peilt den Wiederaufstieg in die Oberliga an. Nächster Gegner im Riedstadion ist am Sonntag um 13 Uhr der TSV Frommern. Ab 11 Uhr ist die zweite TSV-Mannschaft in der Landesliga gegen den FC Balu-Weiß Bellamont gefordert.