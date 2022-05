TSV Tettnang rutscht auf ersten Abstiegsplatz

Kurzzeitig hat es so ausgesehen, als könnten sich die Fußballfrauen des TSV Tettnang aus dem Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg lösen. Doch nun stecken sie wieder sehr tief drin. Zum einen, weil die Konkurrenz extrem fleißig punktet und zum anderen, weil die Tettnangerinnen in den vergangenen zwei Spielen nur einen Zähler holten. Nach dem 3:3-Unentschieden gegen den FSV Waldebene Stuttgart-Ost musste sich der TSV am vergangenen Sonntag der Alemannia Freiburg-Zähringen mit 0:2 beugen. Dadurch rutschte Tettnang auf den ersten Abstiegsplatz.

Die Gäste aus Freiburg, die mit dem Erfolg auf den drittletzten Platz kletterten, lenkten die Partie schon in der zweiten Minute in ihre Richtung. Juliane Maier kam frei zum Schuss und traf zum 1:0 für die Alemannia. TSV-Torfrau Selina Gamper kam laut TSV-Mitteilung noch mit den Fingerspitzen an den Ball, konnte ihn aber lediglich an den Innenpfosten lenken, und von dort aus landete die Kugel im Netz. „Wir fanden nicht richtig ins Spiel und waren meist einen Schritt zu langsam“, heißt es in der TSV-Mitteilung.

Freiburg schlägt eiskalt zu

Nach der Pause steigerten sich die Tettnangerinnen, ohne allerdings gefährliche Torchancen zu erspielen. Auch die Freiburgerinnen tauchten nun selten vor Gamper auf. Bis zur 66. Minute, denn da führte ein langer Ball in die Schnittstelle zwischen die beiden Tettnanger Innenverteidigerinnen zum 2:0-Endstand durch Simone Nübling. Nach einer guten Trainingswoche will es der TSV beim Siebten FC Freiburg-St.Georgen (Sonntag, 16 Uhr) wieder besser machen.