TSV Tettnang reist zum Absteigerduell nach Sindelfingen

Die Frauenteams des TSV Tettnang und des VfL Sindelfingen haben in der vergangenen Saison mit der gleichen Enttäuschung umgehen müssen: Beide stiegen aus der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg ab und müssen die Spielzeit 2022/2023 in der Verbandsliga absolvieren. Nun kommt es am Sonntag um 14 Uhr zum ersten Absteigerduell in Sindelfingen.

Als Favorit in die Begegnung gehen die Tettnangerinnen. Nach der Auftaktniederlage (2:4 gegen Rottweil) gab es vier Siege, in denen das Team von Trainer Manuel Prinz insgesamt 23 Tore erzielte. Am vergangenen Sonntag fertigte Tettnang im heimischen Riedstadion den gut gestarteten FV Bellenberg mit 5:0 (4:0) ab. Eine herausragende Rolle spielte dabei mal wieder Angreiferin Simone Birkle. Die Torschützenkönigin der Oberligasaison 2021/2022 schnürte gegen Bellenberg einen Dreierpack (11., 44., 88.) und erzielte den wichtigen Führungstreffer. Zudem erfolgreich waren Anja Stiefenhofer (15.) und Alica Reiner (29.).

Damit hat sich Tettnang auf dem zweiten Platz festgesetzt und ist nach den Leistungen der vergangenen Wochen einer der größten Aufstiegskandidaten in der Verbandsliga. Ob der VfL auch dazugehört, wird sich zeigen. Bislang hat Sindelfingen nur drei Partien absolviert – immerhin zweimal hat der Absteiger alle drei Punkte mitgenommen. Weiteren Aufschluss über die Leistungsstärke des VfL wird nun das Heimspiel gegen die formstarken Tettnangerinnen geben.

Tettnangs Zweite weiter punktlos

Auf den ersten Punktgewinn hoffen unterdessen die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang II. So gab es beim 1:2 gegen den TSV Albeck trotz der Führung durch Samantha Jane Hart (20.) die dritte Saisonniederlage. Beide Treffer für Albeck erzielte Selina Rittlinger (25., 76.). Kommenden Sonntag um 11 Uhr gastiert Tettnang II beim Sechsten TSV Sondelfingen.