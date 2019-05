TSV-Tettnang radelt fünf Tage in Südtirol

Unter der bewährten Führung von S. Schapfl ging es vor kurzem – zunächst mit Autos – nach Andrian in Südtirol. Nach der Ankunft besuchten die TSV-Mitglieder laut Eigenbericht die Stadt Bozen. Direkt am zweiten Tag ging die Fahrt über Bozen-Süd nach Kaltern. Danach weiter über Tramin, bei Neumarkt über die Etsch an Auer vorbei und bei starkem Gegenwind und Sturmböen, den Fluss entlang zurück ins Hotel. Tag drei begann mit einer Zugfahrt nach Mals am Reschenpass. Am Etsch entlang bis Meran, dann ins Passaiertal bis St. Leonhard, die Touren bescherten wunderschöne Landschaften. Bevor die Heimreise angetreten wurde in Oberbozen gestoppt. Foto: Ninette Schöttle