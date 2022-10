TSV Tettnang misst sich im Pokal mit Regionalliga-Topteam

Der TSV Tettnang hat im Frauenfußball-Verbandspokal eine schwierige Aufgabe zu lösen. Im Achtelfinale empfängt der Vorjahresfinalist am Dienstag den SV Hegnach, ein aktuelles Topteam der Regionalliga Süd. Anpfiff im Riedstadion ist um 14 Uhr.

Für den TSV ist es zugleich auch die Chance zur Revanche. Beide Teams begegneten sich am 26. Mai im Verbandspokal-Finale und damals gewann der SV den Vergleich auf eigenem Platz mit 3:0 – damit sicherte sich Hegnach in der Saison 2021/2022 den Pokalsieg. Nun kommt es zur Neuauflage des Duells. Klarer Favorit an Allerheiligen ist der Vorjahressieger, aber Tettnang bewies schon in der vergangenen Spielzeit mit dem 4:0 im Halbfinale gegen den Regionalligisten VfB Obertürkheim, stärkeren Gegnern wehtun zu können.

Simone Birkle erzielt das goldene Tor

Die Form beider Mannschaften stimmt. Während der SV Hegnach aus den ersten acht Regionalliga-Spielen 17 Zähler sammelte, haben die Tettnangerinnen am Samstag ihre Siegesserie in der Verbandsliga ausgebaut. Beim FV 09 Nürtingen jubelte die Mannschaft vom Trainerteam Manuel Prinz und Karin Rasch-Boos über einen knappen 1:0-Erfolg. Das goldene Tor des Tages erzielte Simone Birkle (42.). Erster ist nach wie vor der FV 08 Rottweil, der noch keinen Punkt abgegeben hat. Nur drei Punkte dahinter folgt Tettnang: Der Oberliga-Absteiger hat sieben Spiele in Folge gewonnen und geht mit breiter Brust ins Pokalduell mit dem Regionalligisten.

Unterdessen haben die Fußballfrauen des TSV Tettnang II den dritten Punktgewinn in Serie knapp verpasst. In Leutkirch kassierte der Landesliga-Aufsteiger eine Last-Minute-Niederlage gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen. Das entscheidende Tor für die Gastgeberinnen erzielte Nicole Meisterburg. Somit gelang dem SC eine schnelle Antwort auf den 3:3-Ausgleichstreffer von Aliya Cömert (85.). Auch in der ersten Halbzeit ließ sich Unterzeil-Reichenhofen nicht von Gegentoren aus der Ruhe bringen. Tettnang II gelang zwar ein hervorragender Start dank des Doppelpacks der erfahrenen Tamara Holzberger (1., 8.), aber der SC drehte das Spiel. Kristina Lauber (23.), Theresa Butscher (38.) und Michelle Kassandra Kehrer (77.) schossen den SC zwischenzeitlich in Front.