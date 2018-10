TSV Tettnang lädt zum Schnuppern ein

Mit etwa 70 Teilnehmern ist der diesjährige „Tag des Freizeitsports“ am Samstag ein voller Erfolg gewesen. So bewertet auch Hanne Kraus von Turngau-Oberschwaben den Aktionstag. „Die Menschen können hier schnuppern, sind aber nicht an eine Mitgliedschaft gebunden“, sagt der Leiter des TSV Tettnang, Harald Franzen dazu.

Der TSV hat zwölf Workshops angeboten, welche die Interessierten in der Stadthalle, der Carl-Gührer-Halle oder draußen auf dem Sportplatz absolvieren konnten. Die Rückmeldungen waren laut Veranstalter sehr positiv.

Die beliebtesten Angebote hörten auf den Namen Pilates, Fünf Esslinger, Jump & Fun und das Funktional Fitness „soft“. Neben diesen eher ausgefallenen Sportarten gab es aber auch viele altbekannte Angebote, wie Rückenfitness, Aikido oder Nordic Walkig.

Übungen lernen, die man zu Hause nachmachen kann

Viele ältere Teilenhmer fühlten sich vor allem von dem Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ angesprochen. „Hier lernt man fünf verschiedene Übungen für den Einklang mit dem Körper kennen, die man einfach und schnell zu Hause nachmachen kann“, erklärt die Teilnehmerin Hanne Angelika. Für die jüngeren Teilnehmer war das Angebot „Jump & Fun“ sehr ansprechend, da sie auf dem großen Trampolin unter Aufsicht von erfahrenen Trainern ausgelassen springen konnten. Nicht ganz einfach und auf jeden Fall anstrengend für die Teilnehmer. Auch die „Airtrackbahn“, eine luftgefüllte Turnmatte, eignete sich für alle Kinder und Jugendliche, die von Purzelbäumen und Rad schlagen nicht genug bekommen konnten. Auch hier wurden wieder Übungen gezeigt, die man auf dem Trampolin oder auf dem Rasen mit viel Spaß nachmachen kann.

„Freizeitsport ist gut für die Bewegung. Menschen machen Fitness und haben gleichzeitig Spaß etwas mit der Gemeinschaft zu tun“, sagt Harald Franzen und ergänzt: „Heute ist es uns vor allem wichtig den Leuten hier vor Ort neue Bewegungsformen zu zeigen.“ Freizeitsport sei eine Sache ohne Wettbewerbscharakter und frischer Luft, was zur Gesundheit beitrage, erklärt er. Das sei der Grund, warum Freizeitsport so wichtig sei.