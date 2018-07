TSV Tettnang lädt zum AH-Turnier ein

Auf dem Riedsportplatz in Tettnang steigt am Freitag, 27. Juli, das dritte AH-Kleinfeldturnier des TSV Tettnang. Zehn Ü30-Fußballmannschaften sind am Start – wobei nicht nur Nachbarvereine gemeldet haben, sondern mit dem SV Mergelstetten auch ein Seniorenfußballteam aus Heidenheim, zugleich der Titelverteidiger.

In zwei Fünfergruppen werden die jeweils besten zwei Teams gesucht, die dann im Halbfinale über Kreuz die Finalteilnehmer ermitteln. Nachdem sämtliche anderen Platzierungsspiele des AH-Turniers ausgespielt worden sind, folgt gegen 20.15 Uhr das Finale.

In Gruppe A messen sich SG Baienfurt, VfL Brochenzell, TSV Tettnang, SC Bürgermoos und TuS Immenstaad. Die Gruppe B ist mit folgenden Mannschaften bestückt: SV Kehlen, TSV Meckenbeuren, SV Amtzell, SV Fronhofen und SV Mergelstetten (Titelverteidiger). Um 17.30 Uhr wird das Turnier im Tettnanger Ried mit den Begegnungen SG Baienfurt gegen VfL Brochenzell und TSV Tettnang gegen SC Bürgermoos eröffnet.