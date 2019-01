TSV Tettnang-Jugendkicker besuchen Bundesligaspiel

Mit 24 Jugendspielern der C- und D-Jugend, Eltern und aktiven Spielern als Begleitpersonen startete der TSV Tettnang-Tross am vergangenen Samstagmorgen bestens gelaunt und voller Vorfreude am Tettnanger Riedstadion nach Stuttgart, um dort das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05 live anzuschauen. In der Mercedes Benz-Arena gab es dann ein torreiches Spiel, wobei den Stuttgart-Fans nicht nur der Kälte wegen das Lachen verging. Trotz der Niederlage des VfB sahen die Kinder fünf Tore und erlebten eine tolle Atmosphäre in Stuttgart. Eine spaßige Rückfahrt rundete diesen Ausflug zu einem tollen Erlebnis für alle ab. Foto: TSV