TSV Tettnang II verpasst Finaleinzug

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang II haben im Halbfinale des Bezirkspokals mit 2:3 gegen den SV Deuchelried verloren.

Deuchelried wirkte von Beginn an zielstrebiger nach vorne und gefährlicher in der gegnerischen Hälfte, schreibt der TSV in einer Mitteilung. Den Tettnangerinnen war die Verunsicherung aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Wochen anzumerken. Mit zunehmender Spieldauer fand Tettnang aber besser ins Spiel und hatte vor allem über die linke Seite einige vielversprechenden Offensivaktionen. Die Torchancen lagen jedoch auf Seiten der Gastgeberinnen. Marina Müller im Tor des TSV hatte einige Gelegenheiten sich auszuzeichnen. Tettnang stand in der Defensive vor allem gegen Ende der ersten Hälfte sehr gut und ließ nicht mehr viel zu.

In der 56. Minute brachte ein gelungener Spielzug das 1:0 für Deuchelried. Eine Hereingabe über rechts vollendete Sofia Borges zum Führungstreffer. Bereits drei Minuten später nutzte Marina Rummel eine Tettnanger Unachtsamkeit zum 2:0. Der TSV konnte aber spielerisch zulegen und drängte auf den Anschlusstreffer. Deuchelried verlegte sich auf Konter, kam aber selten durch die Abwehrreihe des TSV. In der 63. Minute wurden die Tettnangerinnen für ihre Bemühungen mit dem 2:1 belohnt. Eine schöne Kombination über Sarah Haller schloss Gina Rizzolo sehenswert ab. Tettnang witterte die Chance auf den Ausgleich und erzielte diesen dann auch in der 71. Minute. Simone Birkle bediente Natalie Kaiser mit einem Traumpass, diese traf überlegt aus 16 Metern zum 2:2. Deuchelried versuchte es in der Folge oft mit langen Bällen, die der TSV aber sicher verteidigte. Bis zur 86. Minute, als Marina Rummel doch ein weites Zuspiel im zweiten Versuch zur erneuten Führung für Deuchelried nutzen konnte. Tettnang warf in der Schlussphase alles nach vorne, hatte noch gute Gelegenheiten, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.