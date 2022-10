TSV Tettnang II holt ersten Saisonpunkt

Nach dem Aufstieg in die Frauenfußball-Landesliga hat der TSV Tettnang II nun erstmals gepunktet. Im fünften Saisonspiel erreichten die Tettnangerinnen am vergangenen Sonntag beim TSV Grafenau ein 1:1 (0:0).

Den einzigen Treffer für die Gäste vom Bodensee erzielte Hannah Pfeifer in der 65. Minute. Erst kurz zuvor hatte Meike Bessner die Gastgeberinnen per Elfmeter mit 1:0 in Führung geschossen (60.).

Klarer Außenseiter gegen Alberweiler II

Ins nächste Spiel am Sonntag geht Tettnang II als klarer Außenseiter. Der aktuelle Tabellenvorletzte erwartet zu Hause den SV Alberweiler II, der mit 13 Zählern die Tabelle anführt. Spielbeginn im Riedstadion ist um 11 Uhr.