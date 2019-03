Durch den Rückzug der Regionalligareserve der VfL Sindelfingen Ladies hat die Mannschaft des Fußball-Oberligisten TSV Tettnang am kommenden Wochenende spielfrei und kann sich gezielt aufs Auswärtsspiel am 7. April beim FV Bellenberg vorbereiten. Durch das 2:2 am vergangenen Sonntag beim Tabellenvierten SV Hegnach kletterte das Team des TSV-Trainerduos Alexander Haag/Andreas Konrad auf den siebten Rang.

„Ziel von uns war es, früh ein Tor zu schießen“, so Konrad rückblickend. Obwohl seine Spielerinnen „gleich zu Beginn der Partie sehr unter Druck waren“, glückte das Vorhaben. Nach exakt einer Viertelstunde Spielzeit netzte Tamara Holzberger zur Gästeführung ein. Tettnang stand kompakt in der Abwehr und ließ nicht viel zu. Durch zwei Gegentore der Marke „Abstauber“ nach tollen Paraden von TSV-Torhüterin Celina-Fiona Pfender bei zwei Distanzschüssen gerieten die Tettnangerinnen nach der Pause mit 1:2 in Rückstand. Doch die eingewechselte Leonie Evers tankte sich kurz vor Spielschluss im gegnerischen Strafraum durch und erzielte den 2:2-Endstand. „Der Punkt war verdient. Läuferisch haben wir sehr viel investiert“, bilanzierte Andreas Konrad das Spiel.