TSV Tettnang holt den Bezirkspokal

Schwerer als vor Wochenfrist im Punktspiel haben sich die Tettnanger Fußballerinnen vor Kurzem beim Bezirkspokalfinale gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen II getan. Am Ende gewannen die Tettnangerinnen mit 3:1 und holten den Bezirkspokal zum ersten Mal.

Gegen einen defensiv gut agierenden Gegner hatte der TSV bereits in den ersten zehn Minuten zweimal die Chance zum Führungstreffer. Tamara Uhlmann scheiterte in der siebten Minute bei ihrem Schuss aus neun Metern an die Querlatte. Die Allgäuerinnen kamen danach besser ins Spiel und vor allem durch lange Bälle auf die Sturmspitzen zu einigen Aktionen in Tornähe. Insgesamt agierte der TSV vor der Halbzeitpause zu wenig geschickt, ließ sich immer wieder zu schnell zu tiefen Pässen in die Spitze hinreißen, die allesamt von der gegnerischen Defensive abgelaufen wurde.

Deutlich entschlossener agierte Tettnang in der zweiten Halbzeit und erspielte sich eine Vielzahl an teils hochkarätigen Möglichkeiten. Die Chancenverwertung war an diesem Tag allerdings nicht Tettnangs größte Stärke. Letztlich war es in der 52. Minute Gina Rizzolo, die den Tettnanger Anhang mit einem Schuss aus 30 Metern ins SCU-Tor erlöste.

Der Führungstreffer befreite die Tettnangerinnen, die Aktionen wurden zwingender, die Unterzeilerinnen konnte sich kaum mehr befreien. Uhlmann traf mit einem Kopfball nochmals die Querlatte. Alice Nuernbergk wollte an diesem Tag kein Tor gelingen, obwohl genügend Möglichkeiten vorhanden waren.

In der 60. Minute fasste sich Marly Friedel ein Herz, ihr Schuss von der Strafraumgrenze bedeutete das 2:0. Tettnang wollte das Spiel jetzt vorzeitig entscheiden, doch wurden zu viele Chance liegengelassen. So kam die SCU-Reserve in der 81. Minute durch Nicole Meisterburg nach einem Konter zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch bereits drei Minuten später traf Tamara Uhlmann nach Doppelpass mit Nuernbergk zum 3:1-Endstand.

Unterzeil-Reichenhofen zeigte an diesem Tag eine gute Mannschaftsleistung und machte es dem TSV lange Zeit schwer. Am Ende sind die Tettnangerinnen dennoch die verdienten Siegerinnen. Danach wurde ausgiebig gefeiert.