TSV Tettnang holt das Triple

Drei Bezirksmeistertitel haben die Fußballerinnen des TSV Tettnang eingefahren. Das teilt der Verein mit.

Die B-Juniorinnen starteten mit zwei Teams an der Endrunde. Der TSV 1 gewann seine Gruppenspiele gegen die SpVgg Lindau (5:0), SGM Eglofs/Heimenkirch (0:0) und SGM Fronhofen/Blitzenreute/Baindt II (3:2) und stand man als Gruppenerster im Halbfinale. Der TSV 2 traf auf die SGM Frohnhofen/Blitzenreute Baind I (1:0), SV Deuchelried (0:1) und den FV Bad Waldsee (2:0). Trotz der Niederlage gegen Deuchelried wurden die Tettnangerinnen Gruppenerster. Im Halbfinale taten sich beide TSV-Teams schwer, setzen sich jedoch durch. TSV 1 besiegte Deuchelried ebenso im Sechs-Meter-Schießen wie der TSV 2 die SGM Eglofs/Heimenkirch. Somit sahen die Zuschauer ein reines Tettnanger Finale. Hier siegte das Team von Mona Blank durch ein Tor von Liane Agbodemegbe mit 1:0 gegen das von Willi Prosen betreute Team und wurde Hallenbezirksmeister 2019.

Auch die C-Juniorinnen des TSV waren von Beginn an auf Siegekurs. In der Gruppenphase traf man auf die PSG Friedrichshafen (3:0), den SV Kressbronn (4:0) und den SV Bergatreute (3:0). Die Mädels boten den Zuschauern durchweg einen tollen Kombinationsfußball und zogen ohne Gegentor als souverän ins Halbfinale ein. Hier stand man dem TSB Ravensburg gegenüber, der mit 4:0 geschlagen wurde. Im Finale hieß es dann erneut TSV Tettnang gegen SV Bergatreute. Auch wenn die Tettnangerinnen früh in Führung gingen, blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. Nach einem Freistoß gelang dem SVB das 1:1. Trotz der spürbaren Nervosität versuchten die TSV-Mädchen, weiter ihr Spiel durchzuziehen. Kurz vor Ende der regulären Zeit fiel das erlösende 2:1. Somit wurde der TSV seiner Favoritenrolle gerecht und feierte auftrund einer beeindruckenden Mannschaftsleistung den Bezirksmeistertitel.

Remis reichen zum Gruppensieg

In einem nervenaufreibenden und bis zum Sechs-Meter-Schießen spannenden Endspiel um den Titel setzten sich die D-Juniorinnen aus Tettnang ebenfalls durch. Die Mannschaft um das Trainer-Team Sarah Moll, Armin Weiss und Heike Weirauch schlug zunächst Deuchelried klar mit 3:0. Gegen den SV Immenried fielen trotz Überlegenheit keine Treffer. Auch im abschließenden Vorrundenspiel gegen den SV Bergatreute trennte man sich 1:1. Als Gruppenerster trafen die Tettnangerinnen im Halbfinale auf den FV Bad Waldsee und siegten. Im Finale hieß erneut der Gegner erneut Immenried. Hier zeigten die Tettnangerinnen über die gesamte Spielzeit traumhaften Kombinationsfußball. Immenried kam kaum zu Entlastungsangriffen. Einziges Manko war, dass der TSV die zahlreichen Chancen nicht verwerten konnte.

Zwei Minuten vor Schluss gelang Tettnang dann doch der Führungstreffer, die Zuschauer wähnten die Mädchen im orangenen Dress bereits als Sieger. Eine Minute vor de mAbpfiff bekam Immenried einen direkten Freistoß in unmittelbarer Tornähe zugesprochen, der Ball landete zum 1:1 in den Maschen des Tettnanger Gehäuses. In der Verlängerung pressten die jungen Tettnanger Spielerinnen abermals kräftig aufs gegnerische Tor, der erlösende Siegtreffer sollte jedoch ausbleiben.

Im alles entscheidenden Sechs-Meter--Schießen schoss Immenried das 1:0, ehe die große Stunde von Milena und Torfrau Klara schlug. Beim Stand von 1:1 vollendete Milena nervenstark vom Punkt zur Führung. Und Klara hielt den anschließenden Schuss mit einer überragenden Parade, womit der TSV den Titel holte.