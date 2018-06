TSV Tettnang fährt Doppelmeisterschaft ein

Eine beeindruckende Bilanz haben die beiden E-Juniorenmannschaften des TSV Tettnang in ihrer Spielrunde hingelegt. Sowohl die E2 als auch die E1 holten sich am letzten Spieltag den Meistertitel, wie der Verein mitteilt.

In ihrer abschließenden Partie besiegte die E2 den SG Argental II mit 8:2 und holte sich, für alle Beteiligten etwas überraschend, den Titel. Dabei bewiesen die Jungs der beiden Trainer Volker Boos und Chris Volz in einigen Spielen eine tolle Moral, als Sie zur Halbzeit in Rückstand lagen, um dann die Spiele mit Ergebnissen wie 4:3, 5:4 oder 5:3 noch für sich zu entscheiden. Die Mannschaft steigerte sich auch von Spiel zu Spiel und zeigte Teamgeist. Mit sechs Siegen und einer Niederlage aus sieben Begegnungen holten sich die jungen Tettnanger den Meisterwimpel.

Eher erwarten konnten die TSV-Verantwortlichen den Titelgewinn durch die E1, die bereits im Herbst mit sieben Siegen aus sieben Spielen die Herbstmeisterschaft einfuhr. Doch hatten es die Gegner in sich. Vom ersten Spiel an entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem TSV Tettnang, der SG Argental und dem FC Friedrichshafen. Nachdem der FC am vorletzten Spieltag in Ailingen patzte, kam es dann im abschließenden Spieltag zum Showdown in Argental zwischen der heimischen SGA und dem TSV.

Die Partie verlief auf Augenhöhe, die schnelle Führung der Tettnanger Jungs konterten die Argentäler zum 1:1-Ausgleich. Die Tettnanger E1 kam nicht zu ihrem gewohnten Spiel, mit dem Unentschieden – welches dem TSV zum Titel gereicht hätte – ging es in die Halbzeitpause. Doch darauf konnte und wollte sich der TSV nicht verlassen und nahm sich viel vor für die Zeit nach dem Wiederanpfiff. Gleich von Beginn an war der TSV, angetrieben von Ole Hofmann, besser im Spiel und kam druckvoller vor das Tor der Argentäler. Ein Freistoßtor von Lasse Haib und ein Traumtor von Timo Staib ließen die Gäste recht schnell 3:1 in Führung gehen. Den Vorsprung verwaltete die Tettnanger Abwehr mit Torhüter Sebastian Rapp souverän bis zum Abpfiff.

Groß war die Freude bei den TSV-Jugendtrainern Volker Boos und René Barthel, den Spielern und den zahlreichen Anhängern, als die Jungs von Staffelleiterin Simone Raschka ihre Meisterurkunden in Empfang nehmen durften. Mit Timo Barthel und Vladislav Fedorov stellten die Tettnanger auch die Torjäger in ihren jeweiligen Staffeln.