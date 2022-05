TSV Tettnang erkämpft sich einen Zähler

Im Abstiegskampf der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg haben die Fußballerinnen des TSV Tettnang einen Zähler geholt. Die Partie beim direkten Tabellennachbarn FSV Waldebene Stuttgart-Ost am vergangenen Sonntag endete 2:2. Unten bleibt es somit weiter spannend: Zwischen Rang acht und rang zwölf liegen fünf Spieltage vor Schluss sechs Punkte.

Mit dem Resultat müssen die Tettnangerinnen leben. In Stuttgart fanden sie nämlich nicht gut ins Spiel und waren zunächst nicht richtig wach. Bereits in der vierten Spielminute gelang den Gastgeberinnen der Führungstreffer. Einen Angriff über die rechte Seite landete bei Lisa Kröper, die nur noch zum 1:0 einschieben musste. Nur sechs Minuten später baute Stuttgart-Ost die Führung aus. Nach einem zu kurz herausgespielten Ball von TSV-Keeperin Selina Gamper war Franka Zimmerer zur Stelle. Die Gäste vom Bodensee steckten die schwache Anfangsphase aber gut weg. In der Defensive ließ Tettnang nun wenig zu und erspielte sich in der Folge selbst zahlreiche Torchancen. Die Belohnung gab es in der 23. Minute. Toptorjägerin Simone Birkle erlief einen langen Ball von Alicia Serafini und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2.

Zu Beginn der zweiten Hälfte bestimmte Tettnang das Spiel. Schnell fiel auch der 2:2-Ausgleich: Nach einer Ecke von Spielführerin Natalie Kaiser war Emilia Heilig erfolgreich (52.). Laut TSV-Mitteilung warfen nun beide Teams alles nach vorne und versuchten vergeblich das Siegtor zu erzielen.

Heimspiel gegen den Vorletzten

Durch die kleine Aufholjagd hat der TSV den FSV Waldebene Stuttgart-Ost auf Abstand gehalten. Kommende Woche gastiert der Tabellenvorletzte Alemannia Freiburg-Zähringen im Tettnanger Ried. Der Gegner wird sicher seine letzte Chance im Abstiegskampf suchen, wohingegen die Tettnangerinnen an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen wollen, um weitere wichtige Punkte zu sammeln. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr.