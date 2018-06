TSV Tettnang empfängt TV Derendingen

Für die Fußballerinnen des TSV Tettnang steht am Samstag, 9. Juni, das abschließende Spiel der Saison 2017/2018 in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem Programm. Als Tabellensiebter empfängt der TSV um 17 Uhr im Riedstadion den Fünftplatzierten TV Derendingen. Sportlich hat die Begegnung dabei keine Relevanz mehr: Beide Teams konnten den Klassenerhalt bereits vorher sichern und beide Teams können nach oben keine Plätze mehr gut machen.

Ausschlaggebend für Sieg oder Niederlage wird eher sein, welches Team die bessere Einstellung hat und auch nach 21 Spieltagen noch ausreichend geistige und körperliche Ressourcen aktivieren kann. Rang fünf oder sechs? Rang sieben oder acht? Diese Frage stellt sich noch in dieser Saison für Derendingen beziehungsweise Tettnang. Alle anderen Fragen wurden für beide Mannschaften bereits beantwortet. Für die Spielerinnen beider Kontrahenten geht es letztlich darum, die Saison mit einem positiven Ergebnis zu beenden.

Derendingen konnte aus den vergangenen sechs Partien lediglich zwei Punkte holen, die TSV-Damen blieben zuletzt drei Spiele in Folge ohne Punktgewinn – und mussten in drei Begegnungen nicht weniger als 17 Gegentreffer hinnehmen. „Es sieht so aus, als wären wir auf einmal die Schießbude der Liga, was wir aber spielerisch und leistungsmäßig nicht sind. Klar merkt man aber auch, dass die Luft aus den Körpern und Köpfen draußen ist“, betonte Tettnangs Trainer Alex Haag nach der 0:5-Pleite gegen Niefern

Sich für ein positives Schlusserlebnis noch einmal motivieren zu können, ist nun die größte Aufgabe für das Team. „Wir wollen uns noch einmal als heimstarke Mannschaft präsentieren und die Saison mit einem Sieg beenden“, gibt Haag als Ziel für den letzten Spieltag aus. In der Hinrunde unterlagen seine Spielerinnen in Derendingen knapp mit 1:2.