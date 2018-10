TSV Tettnang empfängt Tabellennachbarn

Am siebten Spieltag der Frauenfußball-Oberliga Baden-Württemberg empfängt der TSV Tettnang den Karlsruher SC. Das direkte Verfolgerduell des Siebtplatzierten (KSC) gegen den Sechstplatzierten (TSV) findet am Sonntag, 28. Oktober, um 13 Uhr im Tettnanger Ried statt. Mit dem KSC kommt keine unbekannte Mannschaft nach Tettnang, spielen doch beide Teams seit einigen Jahren gemeinsam in der Oberliga.

Die Tettnangerinnen sind motiviert. Nicht nur der Auswärtssieg gegen Freiburg-Zähringen am vorletzten Wochenende, sondern auch die beeindruckende kämpferische Leistung (4:4) gegen den spielstarken FV 09 Niefern am vergangenen Sonntag zeigten auf, wie groß derzeit die Lust am Fußballspielen bei den Tettnangerinnen ist. Und wie viel noch möglich ist in dieser Saison. Für TSV-Trainer Alex Haag ist daher klar: „Wir sind absolut auf dem richtigen Weg, haben vor zwei Wochen in Freiburg und auch gegen Niefern am letzten Wochenende Charakter gezeigt. Das hat richtig Spaß gemacht mit der Mannschaft.“ Spaß, Motivation, Charakter und Kampfgeist werden gegen den KSC mit Sicherheit nötig sein, um weitere Punkte zu holen. In den vergangenen vier Spielzeiten unterlag der TSV bei acht Aufeinandertreffen gleich siebenmal – einzig 2016 konnte ein 2:1-Erfolg im Badischen gefeiert werden.

Die Saison 2018/19 ist bislang eher durchwachsen für den KSC verlaufen. Mit zwei Niederlagen und nur einem Remis nach vier Spieltagen ist der nächste Gegner des TSV hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Erst der 7:0-Kantersieg über Bellenberg am fünften Spieltag brachte den KSC in die Erfolgsspur. „Wir wollen jetzt endlich unseren ersten Heimsieg der Saison holen, der fehlt uns noch. Wir haben bislang alle Auswärtsspiele gewonnen, jetzt soll der erste Heimsieg her“, fordert TSV-Trainer Haag.