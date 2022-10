TSV Tettnang bleibt weiter torhungrig

Direkt nach der spielfreien Pause haben die Fußballfrauen des TSV Tettnang nahtlos an ihre vorherigen Leistungen angeknüpft. Im Heimspiel am Sonntag gegen die TSVgg Plattenhardt zeigten sich die Montfortstädterinnen erneut sehr torhungrig und sicherten sich mit einem 9:1 (5:0) in der Frauen-Verbandsliga schon den sechsten Sieg in Serie. Trotz dieser starken Bilanz muss das Team vom Trainerteam Manuel Prinz und Karin Rasch-Boos weiter mit Platz zwei vorliebnehmen. Erster ist der FV 08 Rottweil, der Tettnang bislang die einzigen Punkte abgenommen hat.

Tettnang bog sehr schnell auf die Siegerstraße ein. Schon in der sechsten Minute gingen die kombinationssicheren Gastgeber in Führung: Anja Stiefenhofer schob einen Querpass von Simone Birkle ein. Wenige Sekunden landete eine Flanke von Alica Reiner zum 2:0 im langen Toreck (7.). Stiefenhofer (13., 20.) und Serafini (34.) sorgten für den 5:0-Halbzeitstand. Es gab jedoch auch einen Wermutstropfen: Alina Weiss musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für sie kam in der 23. Minute Marlene Friedel ins Spiel.

Das schönste Tor des Tages fiel fünf Minuten nach dem Seitenwechsel. Nach einem Doppelpass mit Chantal Ebinger passte Reiner den Ball perfekt in die Mitte zu Birkle, die zuerst ihre Gegenspielerin aussteigen ließ und anschließend die Torhüterin überwand. Die Frauen des TSV Tettnang hatten nun richtig Spaß. Stiefenhofer verwertete einen langen Ball von Serafini sehenswert per Volley zum 7:0 (55.). Birkle (68.) und Susen Kiesel per Schlenzer (72.) erhöhten weiter. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Nelly Helber (74.).

Für die zurzeit sehr spielfreudigen Tettnangerinnen geht es am kommenden Samstag weiter. Um 17 Uhr steht das Gastspiel beim FV 09 Nürtingen an. Ein besonderes Augenmerk gilt Stürmerin Fabienne Fay, die mit einem Sechserpack gegen den VfL Sindelfingen (7:2) für Aufsehen sorgte.