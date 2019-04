TSV Tettnang bleibt an Tabellenführer FV Löchgau dran

Mit 3:0 haben die B-Juniorinnen des TSV Tettnang am Samstagnachmittag in der Fußball-Oberliga beim FC Ellwangen gewonnen. Die Tettnangerinnen kamen gut ins Spiel. Bereits nach 15 Minuten hatte TSV-Torjägerin Teresa Prosen die Führung auf dem Fuß. Laut Spielbericht scheiterte sie, fein von Esther Sittel in Szene gesetzt, an der Ellwanger Torhüterin.

Die Heimelf kam immer wieder über die linke Seite gefährlich aufs Tettnanger Tor. Doch eine glänzend aufgelegte Jana Gut ließ keine klaren Torchancen zu. Alexa Gragnato im Tor strahlte Ruhe und Sicherheit aus. Insgesamt stand Tettnangs Defensive um Alicia Serafini, Marie Köger, Madeline Veser und Annika Ebert sehr gut und vereitelte die Möglichkeiten der Gäste. Nachdem weitere Torchancen ungenutzt blieben, ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Die Ansprache der TSV-Trainerinnen war klar. Die Tettnangerinnen erhöhten den Druck nach vorne und spielten nun auch mit mehr Risikobereitschaft. In der 56. Minute setzte Teresa Prosen die Ellwangerin Hannah Fetzer unter Druck. Deren Querschläger segelte als Rettungsversuch unglücklich über die eigene Torfrau und landete zur Überraschung aller im Ellwanger Tor.

Nach der Gästeführung platzte beim TSV der Knoten. Die auffällige Sarah Gruschka spielte in der 70. Minute einen Pass. Teresa Prosen setzte sich gegen ihre Gegenspielerin durch und vollendete überlegt zum 2:0. Doch die Ellwangerinnen gaben sich nicht geschlagen. Vor allem mit Annika Messmer hatte Tettnangs Verteidigung Mühe. In der 80. Spielminute belohnte Sarah Gruschka ihr gute Form mit einem Traumtor zum 3:0. Einen missglückten Abschlag der Ellwanger Torfrau nahm sie gekonnt an und vollendete per Schuss in den Winkel. Das Tettnanger Team holt letztendlich verdient drei Punkte in Ellwangen. „Das Eigentor zur Führung hat uns natürlich voll in die Karten gespielt. Das Ellwanger Team von Martin Fürst war der erwartet schwere Gegner und der Tabellenplatz spiegelt sicher nicht das Niveau des Teams wieder“, so TSV-Trainerin Karin Rasch-Boos nach dem Sieg, der Tettnang bis auf einen Punkt an Spitzenreiter FV Löchgau heranrückt.