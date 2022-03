TSV Tettnang bietet Nordic-Walking-Termine an

Nordic-Walking ist dynamisches Laufen mit speziell entwickelten Stöcken. Es kräftigt die gesamte Muskulatur, steigert die Ausdauer und trainiert die Koordination. Das Herz schlägt ruhiger, die Sauerstoffaufnahme und die Immunabwehr wird verbessert. Es unterstützt die Gewichtsabnahme zusammen mit einer ausgewogenen Ernährung. Durch die Stöcke wird das Körpergewicht auf vier Punkte verteilt. Hüft-, Knie-, und Sprunggelenke werden weniger belastet. Nordic-Walking ist für jeden geeignet, egal ob man schon Ausdauersport betreibt oder einsteigen will, heißt es in einer Mitteilung des TSV Tettnang.

Der Verein bietet im Frühling und Sommer ein Nordic-Walking-Programm an, wobei der Parkplatz am Schäferhofer Wald der Treffpunkt ist. Das ganze Jahr über trifft sich eine Gesundheitsgruppe, eine Fitnessgruppe sowie eine Powergruppe Dienstags und Donnerstags von 9 bis 10 Uhr. Im Sommer gibt es Vormittagstermine für eine Fitness- und wenn möglich eine Power-Gruppe Montags und Donnerstags von 19 bis 20 Uhr.

Außerdem gibt es einen Einsteiger- und Auffrischungskurs. Dieser findet an vier Terminen am 25. und 27. April sowie am 2. und 4. Mai jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt. Alle Kursteilnehmer müssen sich beim Sport-Mohn Tettnang, Karlstraße, für den Kurs bis 25. April anmelden und eventuell Stöcke reservieren und diese vor Kursbeginn bei Sport Mohn abholen. Mitglieder der Abteilung Freizeitsport können ohne Kursgebühr teilnehmen. Nichtmitglieder zahlen 20 Euro. Das Sportgeschäft Mohn leiht die Stöcke für die Kurszeit von drei Wochen kostenlos. Kursabschluss ist am Mittwoch, 4. Mai, mit Urkunden, Stehempfang und Informationen zum Nordic-Walking-Lauftreff.

Als Schnupperangebot können mit der Kursgebühr alle Teilnehmer bis zu acht Wochen bei den wöchentlichen Laufterminen teilnehmen und so ihre Nordic-Walking-Technik verbessern.