TSV Tettnang bietet Nordic-Walking-Kurs an

Die Abteilung Freizeitsport des TSV Tettnang lädt Interessierte zu ihrem Nordic-Walking-Kurs ein. Angeboten wird laut Pressemitteilung ein Nordic-Walking Anfänger- und Wiedereinsteigerkurs am 30. August sowie am 1.,6. und 8. September jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Treffpunkt und Kursbeginn ist am Parkplatz im Schäferhoferwald.

Alle Kursteilnehmer müssen sich beim Sport-Mohn in Tettnang, Karlstraße, bis zum 28. August für den Kurs anmelden und eventuell Stöcke reservieren und vor Kursbeginn bei Sport Mohn abholen. Die Kursgebühr für Nichtmitglieder liegt bei 20 Euro, zu zahlen am ersten Kurstermin. Das Sportgeschäft Mohn verleiht die Stöcke für die Kurszeit von drei Wochen kostenlos. Mit der Kursgebühr können alle Kursteilnehmer bis zu acht Wochen bei den wöchentlichen Lauftreffterminen teilnehmen und ihre Nordic-Walking-Technik verbessern.

Vormittagstermine des Nordic-Walking-Lauftreff sind dienstags und donnerstags von 9 bis 10 Uhr, auch in den Ferien. Der Treffpunkt ist der Spielplatz im Schäferhoferwald. Sommer-Abendtermine sind bis zum 9. September am Montag und am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz im Schäferhoferwald. Herbst-Abendtermine gibt es vom 13. September bis zum 28. Oktober montags und donnerstags von 18 bis 19 Uhr.