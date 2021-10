TSV Tettnang bejubelt nach furioser Nachspielzeit den ersten Heimsieg

In der Oberliga haben die Fußballerinnen des TSV Tettnang den ersten Heimsieg der Saison geschafft. Gegen den FSV Waldebene Stuttgart Ost gewannen die Tettnangerinnen mit 3:2 (0:0) und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang sieben. Vor allem die Schlussphase hatte es in sich.

TSV Tettnang – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:2 (0:0). – Tore: 1:0 Simone Birkle (50.), 1:1 Ann-Katrin Renner (60.), 2:1 Susen Kiesel (90.+1, Foulelfmeter), 3:1 Alicia Serafini (90.+1), 3:2 Natalie Wicke (90.+4) – Nach den ersten 45 Minuten ging es aus Sicht der Tettnangerinnen mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Kabine. Stuttgart nahm ab Mitte der ersten Halbzeit das Spielgeschehen mehr und mehr in die Hand, scheiterte aber ein ums andere Mal am eigenen Unvermögen, dem Aluminium oder an einem Abseitspfiff.

Im zweiten Abschnitt kamen die Fußballerinnen des TSV durch intensivere Zweikampfführung besser in die Partie und gingen durch Simone Birkle nach einem Eckball in Führung. Das Spielgeschehen war nun ausgeglichener. In der 66. Minute glich Ann-Katrin Renner aus. Nach einem weiteren Schuss der Gäste tänzelte der Ball laut Mitteilung auf der Latte. In der 91. Minute setzte der TSV zu einem Entlastungsangriff an, Simone Birkle behauptete sich gegen zwei Verteidigerinnen – dann gab es einen Pfiff. Die Schiedsrichterin hatte ein Ziehen am Trikot gesehen und entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte Alicia Serafini zur schmeichelhaften Führung. Nach dem Anspiel eroberte sich Tettnang wieder den Ball – Susen Kiesel entschied die Partie mit dem 3:1. Natalie Wickes 2:3 war nur noch für die Statistik.