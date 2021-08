TSV-Tennisabteilung bestätigt Vorstandschaft

Ende Juli hat die Tennisabteilung des TSV Tettnang im Rahmen der offiziellen Mitgliederversammlung die Mitglieder des Vorstands in ihrer Funktion bestätigt und für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

Wie es in dem Pressebericht des Vereins heißt, führte Vorstand Gerhard Fischer im TSV-Sportheim durch den Abend und ließ vor den rund zwanzig Anwesenden TSV-Mitgliedern das von Corona geprägte Tennisjahr Revue passieren. Die turnusmäßige Neuwahlen der Vorstandspositionen brachten erwartungsgemäß keine Veränderungen, wie es im Bericht heißt. Gerhard Fischer wurde als Vorstand und Geschäftsführer im Amt für weitere zwei Jahre bestätigt. Ebenso erklärte sich Hartwig Heini erneut bereit das Referat Finanzen weiterhin zu verantworten. Und auch Fabian Repetz wird weiterhin für die Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege der Website zuständig sein. Bernd Traber und Helene Hiller stehen weiterhin für die Prüfung der Kassen zur Verfügung.

In seinem Jahresbericht erklärte Finanzreferent Hartwig Heini, die Finanzlage der Abteilung sei gut und ausreichend Rücklagen für eventuelle Maßnahmen seien vorhanden. Auch der Zustand der Plätze, die in diesem Jahr durch die Firma Rogg hergerichtet wurden, sei ausgezeichnet.

Mit aktuell 59 Mitgliedern ist die Zahl zwar leicht rückläufig (2019 waren es 66), allerdings war im vergangenen Jahr – so gut es die Corona-Beschränkungen zuließen – dennoch ein reger Betrieb auf den Sandplätzen im Ried. So waren die traditionellen Damen- und Herrenrunden stets gut besetzt.

Im Anschluss an die Berichte des Vorstands wurde dieser durch Manfred Boos entlastet. Wie in anderen Abteilungen auch war in der zurückliegenden Saison Corona das bestimmende Thema, das zahlreiche Einschränkungen mit sich brachte und den sportlichen und gesellschaftlichen Betrieb der Abteilung vor große Herausforderungen stellte. „Leider konnten gemeinschaftlichen Treffen wie unser Weißwurstfrühstück zur Saisoneröffnung, Radtouren, unsere Adventswanderung und unsere Jahresabschlussfeier nicht stattfinden in der zurückliegenden Saison. Zumindest sportlich war aber dann doch vor allem im Sommer noch Einiges möglich“, sagte Fischer laut Pressebericht. „Wir freuen uns jetzt schon auf die kommende Saison und hoffen, dass wir auch im Herbst weiter unseren Sport wie gewohnt ausüben können.“