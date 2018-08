TSV Tannau: Arbeiten am Vereinsheim gehen in die Zielgerade

Noch klopft, hämmert und scheppert es überall im Vereinsheim des SV Tannau. Helfer laufen durchs Gebäude, streichen, verputzen, pflastern, kümmern sich um die Elektrik oder montieren Duschköpfe. Nach anderthalb Jahren Bauzeit rückt jetzt das Ende näher. Das muss es auch, denn am Sonntag, 26. August, ist Einweihung mit Programm ab 10.45 Uhr (siehe Kasten). „Das werden wir auch zu 98 Prozent schaffen“, sagt der SV-Tannau-Vorsitzende Daniel Baumann – eben bis vielleicht auf zwei drei kleinere Baustellen.

Schon jetzt erkennt man, wie das Gebäude am Ende aussehen wird. Die Vereinsfarbe Grün zieht sich komplett durch. In den Duschen sind einzelne Kacheln eines grünen Fliesenbandes mit dem Logo versehen. Die frisch lackierten Türzargen glänzen ebenfalls in Vereinsfarben. Die Duschen sind aufwändig gefliest, sanfte Vertiefungen sollen dafür sorgen, dass das Wasser gut abfließt und sich nicht in Pfützen sammelt. Das Ganze harmoniert gut mit dem Altbau. Auch hier waren die Helfer tätig, haben eine Heizung und neue Fenster im Gastraum eingebaut. Das Gebäude ist darüber hinaus barrierefrei, offen, hell, freundlich.

Ehrenamtliche bringen viel Eigenleistung ein

Auch wenn Daniel Baumann sich bezüglich einer Kostenschätzung nicht festlegen will, etwa eine Viertelmillion Euro oder etwas mehr dürfte so ein Gebäude kosten, wenn man keine Eigenleistung einbringen würde. Eine Rechnung, die hier so nicht aufgehen dürfte, denn die Eigenleistung liegt laut Baumann bei 90 Prozent plus.

Insgesamt 70 bis 80 Helfer sind anderthalb Jahre aktiv beteiligt gewesen, allen voran die Bauleiter Dominik Brugger und Dieter Heller. „Ohne dieses Engagement wäre der Bau nicht machbar gewesen“, sagt Baumann. Und zum besonderen Einsatz von Brugger und Heller sagt Baumann sogar: „Das sind einfach zwei Hauptkerle.“

Die Finanzierung lief über den Württembergischen Landessportbund (WLSB), die Stadt Tettnang und den Verein. Hinzu kamen Förderer, Spender, Sponsoren – darunter auch lokale Firmen – und eben die Helfer, die ihre Arbeitsleistung eingebracht haben. Oft waren das erfahrene Handwerker und Fachleute aus dem Verein, die ihre Kenntnisse in ihrer Freizeit eingebracht haben, sodass nur Materialkosten angefallen sind. Das freut Daniel Baumann, der zugleich auch an die Spielräume denkt, die der Verein dadurch behält: „Wir hoffen, dass wir vom Verein aus am Ende weitestgehend ohne Finanzierung auskommen werden.“

Bis das klar ist, wird es wohl dauern, die Rechnungen werden sicher noch einige Zeit hineinplätschern. Auf jeden Fall freuen sich die Sportler auf ihr „Schmuckstück“, so Baumann. Das sei ein toller Start zum Rundenauftakt und ein Höhepunkt im Rahmen des 50-jährigen Bestehens. Mit vier neuen Umkleiden, dazugehörigen Duschen, Schiedsrichterräumen und anderen Funktionsräumen scheint der Grundstein für die nächsten 50 Jahre des SV Tannau jedenfalls gelegt.