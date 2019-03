TSV startet mit 1:0-Sieg in die Rückrunde

Zum Auftakt der Rückrunde der Saison 2018/19 ist den Tettnanger Oberliga-Fußballerinnen gegen die SpVgg Stuttgart-Ost ein 1:0-Heimerfolg gelungen. Die Gastgeberinnen zeigten vor heimischer Kulisse zwar eine engagierte Partie, doch lief nach fast vier Monaten Spielpause noch nicht alles rund. Dank des Treffers von Tamara Holzberger und dank einiger starker Paraden von TSV-Torfrau Celina Pfender sicherte sich der TSV am Sonntag am Ende drei wichtige Zähler und schloss so zum Tabellenmittelfeld auf.

Die Anfangsphase der Partie war geprägt von Abstimmungsproblemen und hektischen Versuchen auf beiden Seiten, den vor über einem Quartal antrainierten Spielrhythmus wiederzufinden. Passwege, Kommandos, Zweikämpfe und vieles mehr klappten nicht auf Anhieb und ließen noch keinen Spielfluss zu.

Die Idee der Gäste, über lange Flanken gefährlich vors TSV-Tor zu gelangen, scheiterte stets an der stabilen TSV-Defensive. Tettnang selbst hatte zu diesem Zeitpunkt offensiv noch keine zwingende Idee, Stuttgart fand nun etwas besser in die Partie. In dieser leicht spielbestimmenden Phase behielt TSV-Spielführerin Mona Blank die Übersicht im Mittelfeld und schickte TSV-Stürmerin Tamara Holzberger blitzschnell in die Spitze. Diese umdribbelte elegant die letzte Verteidigerin sowie die Gästekeeperin und schob aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung für Tettnang ein (23.).

Stuttgart wirkte nun verunsichert und gab dem TSV noch mehr Raum für weitere Offensivaktionen. Nur vier Minuten später erhöhte Laura Knörle fast auf 2:0 – den Ball konnten die Gäste in letzter Sekunde abgewehren. Die kamen zwar noch zwei Mal vors TSV-Tor, allerdings wurden daraus keine gefährlichen Torschüsse. So blieb es zur Pause bei der knappen 1:0-Führung für Tettnang.

Im zweiten Spielabschnitt machte der TSV weiter Druck, allerdings wären die Stuttgarterinnen nach einem Konter fast zum Ausgleich gekommen (49.). Der Ball zappelte schon im Netz, die Schiedsrichterin entschied aber sofort auf Abseits. Die Partie war nun ein offener Schlagabtausch.

Reflex verhindert Gäste-Ausgleich

In Minute 56 blieben die Gäste glücklos – trotz aussichtsreicher Lage. TSV-Keeperin Celina Pfender konnte einen strammen Schuss aus nächster Nähe mit einem tollen Reflexes zur Seite ablenken und verhinderte so den Ausgleich. Im direkten Gegenzug legte Tettnangs Sandra Trautwein von der Grundlinie auf für die heranstürmende Knörle, die zwar an den Ball kam, dieser das Tor aber erneut knapp verfehlte.

Gegen Ende ließen die Kräfte beim TSV etwas nach, sodass die Gäste wieder etwas mehr Spielanteile erhielten. Ein direkter Freistoß für die Spielvereinigung aus Stuttgart verfehlte das TSV-Tor knapp. So blieb es nach 90 Minuten beim etwas glücklichen 1:0-Sieg für den TSV Tettnang.

Dementsprechend realistisch fiel auch das Fazit des TSV-Trainerduos Alex Haag/Andreas Konrad aus: „Klar, wir wollten einen positiven Start und haben uns auch die drei Punkte geholt, auch wenn es vom Verlauf her für uns doch sehr holprig lief über das ganze Spiel hinweg“, so Haag. „Die Stuttgarter Spielerinnen hat gezeigt, dass sie auch Fußball spielen können. Und das erste Spiel nach der Winterpause ist immer eine Überraschung.“ Sein Tettnanger Amtskollege Konrad ergänzte: „Die Spielerinnen waren schon etwas aufgeregt. Aber im Großen und Ganzen waren die Strukturen schon zu erkennen, die wir uns in der Winterpause zurecht gelegt haben. Vor allem die Innenverteidigung in der Fünferkette hinten hat ein super Spiel gemacht.“ Trotz des Sieges steht der TSV mit 13 Zählern unverändert auf Rang neun in der Tabelle.