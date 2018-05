TSV sammelt wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Den siebten Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg verteidigt haben die Fußballerinnen des TSV Tettnang am vergangenen Wochenende: Zwei Treffer binnen vier Minuten bescherten der Mannschaft von TSV-Coach Alexander Haag am 19. Spieltag zu Hause gegen TSV Amicitia Viernheim den siebten Saisonsieg.

Der Heimsieg vor etwa 30 Zuschauern im Tettnanger Riedstadion war umso wichtiger, da die Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg ebenfalls punkten konnten: Der TSV Neckarau gewann beim nächsten Tettnanger Gegner, den VfL Sindelfingen Ladies II, mit 2:1. Und der FV Bellenberg holte beim 2:2 in Derendingen einen Punkt. „Wir haben das Spiel kontrolliert und sind in der Defensive gut gestanden“, freute sich Haag über den Heimdreier. In der Tat hatten die Gäste aus der Nähe von Mannheim während der gesamten Spieldauer keine einzige echte Torchance. Vor allem im ersten Durchgang störten die Tettnangerinnen den Spielaufbau des Tabellenvorletzten zumeist recht früh.

Die beiden Tore des Tages fielen innerhalb von wenigen Minuten: Zunächst köpfte TSV-Spielführerin Mona Blank den von Laura Knörle getretenen Eckball unhaltbar ins Gästetor. Knörle war auch Vorlagengeberin des 2:0. Ihren Pass nahm Alica Reiner auf, die nicht lange fackelte und einnetzte.