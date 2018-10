TSV Oberreitnau fordert den SV Tannau heraus

Wer kann den SV Tannau in der Fußball-Kreisliga B4 noch stoppen? Das dürften sich Zuschauer wie auch Fußballexperten beim Blick auf die Tabellensituation auch vor dem zehnten Spieltag fragen. Nachdem der Tabellenführer seine gefährlichsten Kontrahenten in den zwei Wochen zuvor geschlagen hatte, versucht es jetzt der Tabellenvierte TSV Oberreitnau, dem Spitzenreiter am Sonntag, 21. Oktober, ein Bein zu stellen. Gerade einmal zwei Gegentore in acht Ligaspielen haben die Mannen von Tannaus Abteilungsleiter Josef Gindele bislang zugelassen. Zwar sind die Oberreitnauer mit vier Siegen, neben dem SVT, als einziges Team bislang ungeschlagen. Jedoch ging die Mannschaft von TSV-Coach Markus Ludwig auch schon viermal mit einem Remis vom Platz. Dennoch werden die Gäste aus Lindau am Sonntag alles unternehmen, es den Tannauern so schwer wie möglich zu machen. Derweil will der SC Bürgermoos zu Hause versuchen, gegen die TSG Zech den Aufwärtstrend fortzusetzen.