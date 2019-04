TSV-Oberligareserve unterliegt knapp

Am 14. Spieltag der Frauenfußball-Regionenliga (Staffel 6) hat der TSV Tettnang II den SV Alberweiler II empfangen. Am Ende entführten die Gäste die Punkte.

Vor 40 Zuschauern im Tettnanger Ried begann der TSV am Sonntag konzentriert und hatte von Beginn an mehr Ballbesitz. Einige gut vorgetragene Angriffe über die Außenspielerinnen Lotta von Dewitz und Cara Schneider brachten nichts Zählbares. Tettnang versuchte es zu oft und zu schnell mit Pässen in die Tiefe, die Alberweiler gut verteidigte.

In der 26. Minute erzielte Alberweiler den zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung. Aileen Rölle traf nach einer schönen Einzelleistung über die linke Seite.

Tettnang schaffte es bis zur Halbzeit nicht mehr, zwingend vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen, zu oft blieb man im Zentrum an der Defensive der Gäste hängen.

In den ersten Minuten nach Wiederanpfif beherzigte Tettnang die Worte in der Kabine und konnte spielerisch zulegen. Ab der 60. Minute versuchte es der TSV wieder mit Einzelaktionen durch die Mitte, was gegen diesen Gegner das falsche Mittel war. So hatten die Gäste wenig Mühe, die Führung über die Zeit zu bringen. Nicht unverdient entführte die Regionenliga-Resrve des SV Alberweiler drei Punkte aus dem Ried.