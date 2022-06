TSV lädt zu Radtour bei Bad Buchau und Bad Saulgau

Die Abteilung Freizeitsport des TSV Tettnang lädt für Mittwoch, 22. Juni, zu einer geführten Radtour von Aulendorf über Bad Buchau, Bad Saulgau zu einem Aussichtspunkt auf der Atzenberger Höhe und zurück nach Aulendorf ein. Treffpunkt ist um 9.20 Uhr am Bahnhof Meckenbeuren an Gleis 1. Von dort geht es mit der BOB-Bahn nach Aulendorf und nach der Tour auch wieder zurück. Die Radtour ist 65 Kilometer lang bei circa 180 Höhenmetern. Es gibt eine Mittagseinkehr in Bad Buchau und einen Stopp in einem Eiscafé in Bad Saulgau. Gäste sind willkommen. Anmeldung per E-Mail an christoph.kreh@adfc-bw.de oder unter Telefon 0163/3717692 bis 21. Juni abends.