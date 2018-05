TSV lädt zu Jugendturnier ein

Volles Programm ist am Wochenende in der Carl-Gührer-Halle geboten, denn heute finden vier und morgen zwei Jugendfußballturniere statt. Los geht es am Samstag um 8.30 Uhr mit dem F1-Junioren Turnier (inklusive eines Tettnanger Teams). Das Finale findet gegen 10.50 Uhr statt. Weiter geht es um 11.05 Uhr mit dem U8 und F1-Junioren Turnier. Hier sind unter anderem die SG Argental und der SV Kressbronn I am Start. Das U8 und F2-Turnier beginnt dann gegen 13.45 Uhr.

Mit dabei: die F2-Jugend, der aktuelle Hallen-Bezirksmeister. Das letzte F-Jugendturnier an diesem Tag startet um 16.20 Uhr. Hier tritt in Gruppe A auch die einheimische F4-Jugend an.

Am Sonntag dann ist der TSV als Veranstalter in der Carl-Gührer Halle gefordert. In der Vorrunde des Sparkassen JuniorCup Fußball 2017/18 (Württembergische Hallenmeisterschaft) messen sich ab 10 und ab 13.30 Uhr jeweils sechs D-Junioren-Mannschaften. Aus dem Bezirk Bodensee sind der FV Ravensburg und der SV Weingarten am Start. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten Drei für die Zwischenrunde.

Am Sonntag reisen die TSV-D-Juniorinnen als Vize-Bezirksmeister Bodensee zum Vorrundenturnier des Sparkassen JuniorCup Fußball 2017/2018 nach Aldingen. Ebenfalls am Sonntag zum Vorrundenturnier um die Württembergische Hallenmeisterschaft treten die C-Juniorinnen als Bezirksmeister in Munderkingen an.