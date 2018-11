TSV kassiert die dritte Niederlage in Folge

Am neunten Spieltag der Fußball-Oberliga haben die Damen des TSV Tettnang eine neuerliche Niederlage hinnehmen müssen. In der Partie gegen den direkten Tabellennachbarn vom TV Derendingen unterlagen die Tettnangerinnen am vergangenen Sonntag klar mit 1:4 (0:3). Es ist die dritte Niederlage in Folge für das TSV-Team. Mit einem Zähler Vorsprung (8 Punkte) zu Verfolger Freiburg-Zähringen (7 Punkte) bleibt es damit auf Rang acht.

Dabei starteten die Gastberinnen durchaus vielversprechend in die Partie. In den ersten 15 Minuten spielte sich der TSV durch Nathalie Kaiser bereits erste Torchancen heraus (3./4. Minute). Doch die Elf aus Derendingen stabilisierte sich zunehmend und setzte die TSV-Defensive mehr und mehr unter Druck. Eine verletzungsbedingte Auswechslung und damit zusammenhängende Systemveränderung brachte das Heimteam aus dem Rhythmus: Die geforderte Abstimmung, Räume und Zuordnungen stimmten nicht mehr, sodass der TVD noch mehr Platz für sein Spiel erhielt.

Erstmals frei zum Schuss kamen die Gäste so in der zehnten Minute – der Ball traf allerdings nur die Latte. Die Folgeaktion ging dann nicht so glücklich aus für den TSV: Nach einem Abspielfehler setzt sich die agile Kim Meyer gegen zweiTettnangerinnen durch und brachte den Ball unhaltbar im TSV-Tor zur 1:0-Führung für die Gäste unter (10.).

Tettnang war von der Rolle. Zwar zeigte man sich bemüht, Derendingens Defensive jedoch unterband in dieser Phase alle Anstrengungen. So blieb der TSV weiter unter Druck und musste in der 32. Minute den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Erneut war es Meyer, die die Führung mit ihrem Doppelpack weiter ausbaute. Der TVD ließ nicht locker und blieb weiter am Drücker. Während die Chance zur 3:0-Führung in Minute 42 noch ungenutzt blieb, nutzte Lisa Armbruster mit der abschließenden Szene vor der Pause die Chance und erhöhte auf 3:0.

Im zweiten Spielabschnitt schaffte es der TSV in der 55. Minute zunächst, durch Leonie Evers auf 1:3 zu verkürzen. Der schön heraus gespielte Treffer gab den Tettnangerinnen wieder etwas Selbstvertrauen zurück. Allerdings hielt diese Phase mit weiteren Chancen nicht lange an. Derendingens Defensive stand fortan wieder stabil und unterband die TSV-Angriffe souverän.

Den Schlusspunkt der Partie setzten dann die Gäste in der 75. Spielminute. Nach einem Foulspiel im Sechzehnmeterraum bekamen sie einen Strafstoß zugesprochen, welchen Janina Kern zum 4:1 für Derendingen verwandelte. Die Schlussphase brachte keine weiter Treffer. Die Beine und Köpfe beim TSV wurden müde, ein letztes Aufbäumen war nicht mehr möglich. Der TV Derendingen verpasste in der 90. Minute die Chance, sogar noch auf 5:1 zu erhöhen.

Für Tettnang war es ein gebrauchter Tag. Verletzungspech, phasenweise Spielblockaden, Unkonzentriertheit und ein spielstarker Gegner zwangen den TSV letztlich in die Knie. „Wir kamen die ersten zehn Minuten ganz gut ins Spiel, die Auswechslung nach acht Minuten hat uns dann durcheinandergewirbelt“, resümierte TSV-Coach Haag und fügte hinzu: „Danach konnte der Gegner zu leicht kombinieren und wir haben nur noch reagiert, nicht mehr selbst agiert. Wir haben zwar bis zum Schluss vieles probiert, aber nichts ist uns gelungen.“