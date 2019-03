TSV-Juniorinnen spielen in Frommern

Zu einem weiteren Spitzenspiel reisen die B-Fußballjuniorinnen des TSV Tettnang am Samstag (Anpiff um 15.30 Uhr) zum TSV Frommern. Bereits in der Vorsaison begegnen sich beide Oberligaeams auf Augenhöhe und lieferten sich spannende Begegnungen.

Frommern überzeugte im Vorrundenspiel mit seinen schnellen Offensivspielerinnen. Mit Schwarz, Villing, Lukic und Birkic verfügen sie über eine ganze Reihe von Talenten. Doch haben die Tettnangerinnen in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie den Anschluss an die Spitzenteams wieder gefunden haben. Sie sind wieder zurück in der Spur. Die Defensive um TSV-Torfrau Alexa Gragnato und Alicia Serafini ist in einer starken Form, im Mittelfeld hat man viele Variationsmöglichkeiten und zeigt Spielfreude. Und die Tettnanger Sturmreihe zeigte sich in den Vorwochen sehr treffsicher. Die TSV-Trainerinnen sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Die Stimmung im Training ist sehr gut, heißt es in der Vorschau fürs Wochenende.