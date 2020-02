TSV-Juniorinnen sind drittbestes Team im Land

Die C-Juniorinnen des TSV Tettnang haben bei der Endrunde des WFV-Hallenpokals den dritten Platz belegt.

Das Finalturnier in Dotternhausen startete für den TSV denkbar schlecht. Das erste Spiel gegen den SV Onolzheim ging unglücklich mit 0:1 verloren. So lastete von Beginn an ein Druck auf dem Team, welches sich eigentlich einen Platz unter den besten Vier als Ziel gesetzt hatte. Gegen Frommern und Sülzbach wurden die weiteren Spiele souverän gewonnen, so dass das Minimalziel Halbfinale erreicht wurde. Gegen den großen Favoriten SV Alberweiler hielten die Tettnangerinnen lange Zeit kämpferisch toll dagegen, aber letztlich setzte sich die Qualität des Gegners durch und Tettnang verlor mit 0:3. Im anschließenden Spiel um Platz drei besiegte der TSV die SGM Donzdorf im Siebenmeterschießen – vor allem dank Torspielerin Klara Rode, die drei Schüsse hielt.