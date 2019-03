TSV-Juniorinnen schlagen Topteam der Fußball-Oberliga

In einer spannenden Begegnung der B-Juniorinnen-Oberliga haben die Mädchen des TSV Tettnang am vergangenen Samstagnachmittag aufgrund einer starken zweiten Halbzeit mit 2:0 gewonnen und verdient den Dreier gegen den Tabellenführer FV Löchgau geholt. Laut Vereinsbericht war die erste Halbzeit von viel Nervosität und gegenseitigem Abtasten geprägt.

Auf beiden Seiten kam es zu wenig heraus gespielten Torchancen. Eine hatte Teresa Prosen in der 32. Spielminute, als sie von Esther Sittel freigespielt wurde und nur knapp an der herauseilenden Gästetorhüterin scheiterte. Die Tettnanger Defensive war durch die stark aufspielende Gäststürmerin Marita Leimbach immer wieder gefordert. Löchgau kam immer wieder gefährlich über die rechte Seite, angetrieben von Spielführerin Marina Köhler. Doch die TSV-Defensive, allen voran Jana Gut, machte ein starkes Spiel und ließ wenig Möglichkeiten zu.

In Halbzeit zwei zeigte der TSV ein anderes Gesicht. Die Aufforderung der Trainer, mutiger nach vorne zu spielen, wurde angenommen. In der 44. Minute reagierte die eingewechselte Amelie Veit, nach einem Fehler der FV-Abwehr am schnellsten und schob überlegt zur 1:0-Führung ein. Das gab dem TSV Selbstvertrauen. Das zentrale Mittelfeld um Sarah Gruschka,Esther Sittel und Saphira Knoll übernahm das Spiel, der Druck nach Vorne wurde erhöht. Die Gäste kamen nicht mehr so richtig ins Spiel. Jana Gut und Sophia Schäfer hatten die agile Leimbach im Griff. In der 65. Minute setzte sich Ramona Schmid über die linke Seite durch und spielte Sarah Gruschka frei. Die sah die freistehende Anna Lena Kibler, die das 2:0 erzielte. Die starken Gäste aus Löchgau gaben nicht auf, der TSV waren bis zum Schlusspfiff gefordert.

Das Trainergespann Karin Rasch-Boos/Mona Blank zeigte sich sehr zufrieden nach dem Abpfiff. „Wir sind heute sehr stolz auf die Leistung der ganzen Mannschaft. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat sie alles gegeben und eine tolle kämpferische Einstellung gezeigt“, so Rasch-Boos.