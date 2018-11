TSV-Juniorinnen kommen über 1:1 nicht hinaus

Am zehnten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg der B-Fußballjuniorinnen hat sich der TSV Tettnang im Heimspiel von FFV Heidenheim 1:1 getrennt. Laut TSV-Trainerin Karin Rasch-Boos gelang den Schützlingen, nach verschlafener erster Halbzeit, in einem von Zweikämpfen geprägten Spiel am vergangenen Samstagnachmittag noch der Ausgleich. Torschützin auf Tettnanger Seite war Sophia Schäfer.

Die Heimelf kam schwer in die Gänge, in den ersten 40 Minuten fehlte den TSV-Spielerinnen völlig der Zugriff auf das Spiel. Die Gäste gingen in der 19. Minute durch ein Kopfballtor von Anna Deutscher, die freistehend am Fünfmeterraum stand, in Führung. Nach der Halbzeitpause stellte der TSV sein System um und wechselte mit Sophia Haser und Amelie Veit zwei Stürmerinnen ein.

Diese Maßnahme war postwendend von Erfolg gekrönt: In der 44. Minute wurde Amelie im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sophia im Nachschuss, nachdem Alicia Serafini gescheitert war. Die Tettnangerinnen kamen in der Folge zwar besser ins Spiel, jedoch zu keinen zwingenden Torchancen. „Heidenheim hat sich diesen Punkt heute verdient. Wir sind nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen. Dennoch muss sich das Team in den zwei kommenden Wochen steigern und wieder konsequenter in die Zweikämpfe gehen, fordert Trainerin Rasch-Boos.