TSV-Juniorinnen holen 1:0-Erfolg beim KSC

Einen wichtigen Auswärtssieg haben die B-Fußballjuniorinnen des TSV Tettnang am Samstagnachmittag in der Oberliga Baden-Württemberg beim Karlsruher SC geholt. Nach der dreieinhalbstündigen Busfahrt kamen die Tettnangerinnen gut ins Spiel und in die Zweikämpfe und gewannen am Ende mit 1:0.

Laut Vereinsbericht stand die Abwehrreihe der Heimelf defensiv sehr gut, weswegen es die Tettnanger Offensive zunächst nicht schaffte, diese zu durchbrechen. Dadurch hatten die TSV-Spielerinnen vor der Pause keine zwingende Torchance. Der KSC war immer wieder durch seine Konter gefährlich. So auch in der 32. Spielminute, als TSV-Torfrau Alexa Gragnato ihre Spielerinnen vor einem Rückstand bewahrte, nachdem eine KSC-Stürmerin alleine vor ihr auftauchte.

In Halbzeit zwei kam Tettnangs Offensive besser ins Spiel und erhöhte den Druck. Das Mittelfeld um Spielführerin Sophia Schäfer, Esther Sittel und Saphira Knoll schaffte es, Akzente nach vorne zu setzen. Dennoch war die erste zwingende Torchance erneut aufseiten der Gastgeber. Nach einem Ballverlust des TSV tauchte Paula Neuhold alleine vor dem Kasten von Gragnato auf, zog den Ball jedoch übers Tor.

Das war ein weiterer Warnschuss für den TSV, der den Druck nun erhöhte. In der 69. Minute war es dann Sarah Gruschka, die das erlösende 1:0 für den TSV erzielte. Nach einer Ecke landete der Ball bei Sarah Gruschka auf der rechten Außenbahn. Sie fackelte nicht lange und zog ab. Ihr Distanzschuss flog über die Torfrau hinweg und landete im KSC-Gehäuse.

In den abschließenden zehn Spielminuten ging es nochmals hin und her. Der KSC wollte unbedingt einen Punkt holen und warf nun alles nach vorne. Doch Tettnangs Defensive um Alicia Serafini und Marie Köger stand sehr gut. Madeline Veser und Annika Ebert hatten ihre Gegenspielerinnen im Griff und klärten souverän und clever, sodass es beim 1:0 Sieg für den TSV blieb.

Das Tettnanger Trainergespann Rasch-Boos/Prosen zeigte sich zufrieden nach dem Spiel. „Es ist nicht einfach hier die Punkte zu holen. Der KSC stand defensiv sehr gut und war bissig in den Zweikämpfen. Wir hatten ein bisschen mehr Spielanteile, aber kaum zwingende Torchancen. Der Einsatz der Mädels wurde durch das Tor von Sarah belohnt. Auch wenn der Sieg glücklich war, haben sich die Mädels dass erarbeitet und verdient.“