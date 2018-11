TSV-Juniorinnen gastieren am Samstag in Eutingen

Ein schweres Auswärtsspiel steht für die B-Juniorinnen des TSV Tettnang in der Fußball-Oberliga am Samstag, 24. November, auf dem Programm. Um 12 Uhr treffen die TSV Juniorinnen auf den aktuell Fünftplatzierten SV Eutingen. Laut Ankündigung stehen die sehr kampf- und heimstarken Eutingerinnen derzeit nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Tettnang. Sie werden alles daran setzen, den Abstand zu verringern und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Mit Franziska Reiser verfügen sie über eine treffsichere Stürmerin. Der TSV hat aus dem 1:1 der Vorwoche gelernt, dass die Partie kein Selbstläufer sein wird. „Das Spiel letzte Woche gegen Heidenheim war ein Wachrüttler zum richtigen Zeitpunkt“, so TSV-Trainer Karin Rasch-Boos. Gerade gegen solche Teams sei eine hundertprozentige Einstellung gefordert, will man weiter oben mitspielen. Verletzungsbedingt verzichten muss Tettnang weiter auf Teresa Prosen und Sophie Hoffmann. Auch hinter dem Einsatz von Saphira Knoll steht ein Fragezeichen. USA-Heimkehrerin Jana Gut wird wieder in den Kader rutschen und eine Alternative in der TSV-Abwehr sein. Auch Marie Eisele und Jana Erdle sind am Samstag dabei.