TSV-Jugend punktet bei Pokalturnier

Am vergangenen Wochenende wurde in Stuttgart zum elften Mal das „Rössle-Pokalturnier“, eines von drei Qualifikations-Turnieren für den württembergischen und nordbadischen Landeskader, ausgetragen. Durch die Teilnahme der Bundes- und Landesstützpunkte aus Baden-Württemberg werden auch Florettfechter aus Zentren anderer Landesverbände und Länder angezogen. In diesem hochklassigen Feld gehen seit wenigen Jahren auch die Fechter des TSV-Tettnang auf Punktejagd.

In der U10-Altersklasse trat Julia Neumeister zum ersten Mal in einem Q-Turnier an. In der gemeinsam mit der U11 ausgetragenen Vorrunde war ihr laut Pressemitteilung die Nervosität anzumerken. Mehrfach führte sie gegen die älteren Fechterinnen, um dann Matchpunkt um Matchpunkt und schließlich das Gefecht abzugeben.

Die Zurückhaltung bei Julia war im K.o.-Finale mit den gleichalterigen Mädchen verflogen. Im Halbfinale holte sie einen Rückstand auf und drehte das Gefecht. Beim Stand von 9:8 bekam ihre Münchner Gegnerin die beiden folgenden Treffer zugesprochen, sodass die Bronzemedaille durch das knappe 9:10 aufseiten der TSV-Nachwuchsfechterin doch schmerzte.

Im Wettbewerb der U13-Jungen fochten sich beide Tettnanger Teilnehmer sicher durch die Vorrunde. Noel Rilling und Finn Wattenbach hatten für das 32.-K.o. ein Freilos erkämpft und stiegen erst im Achtelfinale ein. Nach einem engen Gefecht gegen den Bad Reichenhaller Kober musste Noel in den Hoffnungslauf. Mit zwei sicheren Siegen in Folge focht er sich ins Viertelfinale. Mit dem Tauberbischofsheimer Nachwuchstalent Ivo Wundling wartete eine undankbare Aufgabe auf den Tettnanger. Hier wurde auch der Leistungsunterschied zwischen den Top-Vier und dem restlichen Teilnehmerfeld sichtbar.

Zweimal gegen denselben Gegner

Wattenbach traf im Achtelfinale auf seinen glänzend aufgelegten Landeskaderkollegen Alec Tutunariu vom PSV Stuttgart und musste diesem den Vortritt lassen. Im Hoffnungslauf konnte Finn das erste Gefecht gewinnen und traf im zweiten Vergleich nun auf den in der Zwischenzeit ebenfalls im Hoffnungslauf befindlichen Reichenhaller Marius Kober. Erneut entwickelte sich ein sehr enges Match – und wieder behielt der Reichenhaller denkbar knapp die Oberhand.

Trotz des Abschneidends gab es am Ende eine gute Nachricht: Alle drei teilnehmenden Nachwuchsfechter des TSV Tettnang konnten mit ihrer Leistung Kaderpunkte erkämpfen und stehen nun aussichtsreich in der WFB-Rangliste.