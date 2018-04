TSV ist zu Gast beim Tabellenschlusslicht

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang sind in der Oberliga Baden-Württemberg am Sonntag, 29. April, zu Gast beim FC Freiburg-St.Georgen. Nach zuletzt vier Spielen in Folge ohne Sieg wollen die Tettnangerinnen am 18. Spieltag gegen das badisdche Team endlich wieder einen Sieg und somit drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt bringen. Anstoß der Partie ist um 14.30 Uhr in Freiburg.

Schwieriges Spiel

Für die Elf von TSV-Trainer Alexander Haag ist die Auswärtspartie eine der wichtigsten in der Rückrunde. Zum einen könnten mit einem TSV-Dreier der Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle gehalten werden. Andererseits würden sie den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.

Für den TSV zählen beide Aspekte zu den wesentlichen Zielen, die man sich zu Beginn der Saison gesetzt hatte. Dementsprechend fokussiert gibt sich Haag. „Ich halte das Spiel gegen Freiburg-St. Georgen für schwieriger als vorige Woche gegen den Tabellenführer aus Hegau“, so der Tettnanger Fußballtrainer und ergänzt: „Die Ergebnisse von Freiburg sind nie deutlich, sondern immer knapp. Wir sollten also gewarnt sein.“

Statistik spricht für Tettnang

Zwar spricht die Statistik der Breisgauerinnen im direkten Vergleich mit fünf Siegen, drei Unentschieden acht Niederlagen klar für den TSV Tettnang. Doch zeigten die vergangenen Spiele häufig, dass – trotz guter Leistungen – kaum Zählbares nach 90 Minuten herauskam. Die Gastgeber dagegen konnten keine der vorherigen sieben Partien für sich entscheiden und stehen somit als Tabellenletzter mitten im Abstiegskampf.

Profitieren könnte der TSV beim Auswärtsspiel von der personellen Unterstützung durch die B-Juniorinnen, die an diesem Wochenende spielfrei sind. Für TSV-Coach Haag kommt es dennoch vor allem auf eines an: „Wir dürfen diesmal nicht denselben Fehler machen wie gegen Bellenberg und uns dem Spielniveau anpassen, sondern müssen unser Spiel spielen. Es muss endlich auch mit mehr als einem Punkt klappen.“