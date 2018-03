TSV ist am Sonntag zu Gast beim TSV Neckarau

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang sind am Sonntag, 25. März, zu Gast beim TSV Neckarau. Der 14. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg ist erst das zweite Rückrundenspiel für die Tettnangerinnen. Der Grund: Die Partie am vorigen Wochenende gegen Sindelfingen musste witterungsbedingt ausfallen. Die Gästemannschaft aus Tettnanger kommen als Favorit zum Drittletzten der Tabelle – schließlich behiet der TSV im Hinspiel souverän mit 4:1 die Oberhand. Anpfiff der Partie an diesem Sonntag ist um 14 Uhr.

„Wir haben ganz normal weitertrainiert und hatten die Gelegenheit, Rückstände aufzuholen und Verletzte wieder fit zu machen“, berichtet TSV-Trainer Alex Haag über die Zwangspause des Teams in den vergangenen beiden spielfreien Wochen. Trotz des Spielausfalls am vergangenen Sonntag im heimischen Tettnanger Ried und obwohl die Partie in Neckarau erneut auf Kunstrasen stattfinden wird, gibt sich der TSV-Trainer zuversichtlich: „Wir wollen in Neckarau auf jeden Fall gewinnen. Zwar wird es aufgrund des langen Anreisewegs keine leichte Aufgabe, aber wir wollen die drei Punkte mit nach Tettnang bringen“, meint Haag.

Mit vier Siegen, zwei Niederlagen und fünf Unentschieden verbucht der TSV Tettnang in der Oberligatabelle aktuell 14 Punkte und rangiert damit auf Platz sieben. Die Abstiegszone beginnt beim TSV Neckarau. Der Gegner der Haag-Mannschaft hat bislang neun Punkte eingefahren und ein Spiel mehr absolviert