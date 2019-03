TSV gastiert in Hegnach

In der Fußball-Oberliga sind die Spielerinnen des TSV Tettnang am Sonntag, 24. März, ab 13 Uhr beim SV Hegnach gefordert. Nach der 0:3-Hinspielniederlage hat das Team des TSV-Trainerduos Alex Haag/Andreas Konrad gegen den Tabellenvierten noch eine Rechnung offen.

Gestärkt gehen die Tettnangerinnen aus dem Auftaktspiel der Rückrunde am vorigen Wochenende hervor. Da besiegten sie die SpVgg Stuttgart-Ost zu Hause mit 1:0, wohingegen Hegnach in Freiburg eine 0:1-Pleite hinnehmen musste. „Die Mädels haben sich das in der Vorbereitung hart erarbeitet und haben den Sieg verdient. Jetzt müssen wir genau da weitermachen“, so Haag.

Mit fünf Punkten Vorsprung auf Stuttgart steht der TSV derzeit auf Rang neun in der Tabelle. Der SV Hegnach (18 Punkte) steht dank fünf Siegen und drei Remis auf Rang vier. Mit einem Sieg könnte der TSV auf zwei Zähler an Hegnach herankommen und wäre dadurch im Mittelfeld der Tabelle angekommen.

Nach drei regulären Trainingseinheiten unter der Woche ist das Team in bester Stimmung und fit für die bevorstehende Partie. Das Trainerduo kann dabei auf alle Spielerinnen zurückgreifen, niemand ist verletzt. „Die Atmosphäre ist richtig gut. Klar waren am Montag die Muskeln und Knochen recht schwer nach dem intensiven Spiel gegen Stuttgart-Ost“, sagt Haag.

Gegen den SV Hegnach, der in Tettnang schon seit einigen Jahren als Ligakonkurrent bekannt ist, rechnet sich Alex Haag durchaus gute Chancen aus. „Wir haben immer wieder knappe Partien gegen Hegnach gezeigt, also fahren wir auch dieses Mal dorthin, um drei Punkte zu holen. Das muss unser Ziel sein. Und darauf freuen wir uns jetzt.“