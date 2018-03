TSV-Fußballerinnen starten in Rückrunde

Die Damenmannschaft des TSV Tettnang startet am Sonntag, 4. März, in die Rückrunde der Oberligasaison 2017/2018. Seit Ende Januar arbeitet die TSV-Elf von Trainer Alexander Haag mit großer Intensität daran, möglichst erfolgreich in die zweite Saisonhälfte einsteigen zu können. Dank zahlreicher Trainingseinheiten in der Halle und auf Kunstrasen, einiger Indoor-Turniere und Vorbereitungsspiele geht Haag – trotz einiger personeller Einschränkungen – positiv in den Rückrundenauftakt gegen den SV Hegnach.

Vor Kurzem testete der TSV gegen den FC Alberschwende (Frauen-Vorarlbergliga) auf dem Kunstrasenplatz bei den Sportfreunden in Friedrichshafen. Haag rotierte sein Team auf einigen Positionen, versuchte, letzte Stellschrauben feinzujustieren. Mit Erfolg: Sein Team gewann 6:0, obwohl es noch viele weitere Torchancen vergab. „Die meisten Dinge, die wir uns vorgenommen haben, haben schon sehr gut funktioniert. Nach den vielen Umstellungen auf sieben Positionen ging dann der Spielfluss in Halbzeit zwei etwas verloren. Aber das ist auch ein Stück weit normal in einem Vorbereitungsspiel. Alles in allem bin ich zufrieden.“

Zweimal auf TSV-Platz trainiert

Bereits Ende Januar war die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Wegen der Wetterbedingungen war ein Training auf dem normalen Platz allerdings nicht möglich, sodass die Hallen- und Kunstrasenplätze die einzigen Trainingsmöglichkeiten waren. „Wir konnten erst zweimal zu Hause in Tettnang trainieren. Der Winter hat es uns dieses Jahr nicht leicht gemacht.“

Beim Hallenturnier in Heimenkirch konnte der TSV sogar den ersten und dritten Platz belegen. Zusätzlich wurden Testspiele gegen den TSV Hegau 2, den FC RW Rankweil und den FC Alberschwende absolviert. Vergangenen Mittwoch stand ein abschließender Test auf dem Plan, bevor es wieder in den Liga-Alltag geht. Außerdem unternahmen die TSV-Fußballerinnen einen Rodelausflug als Teambuildingsmaßnahme und absolvierten ein Techniktraining. Zum Auftakt sind die Tettnangerinnen zu Gast beim SV Hegnach, eine Woche später dann erneut auswärts zu Gast beim VfB Obertürkheim. „Wir wollen den Vorteil, die Vorbereitung überwiegend auf Kunstrasen absolviert zu haben, in Hegnach und Obertürkheim für uns nutzen“, betont Alexander Haag. „Aber auch so sehen wir uns gut gewappnet für beide Partien, hier spielerisch mithalten zu können. Wir wollen im Frühjahr zeigen, dass wir weiterhin zu Hause eine Festung sind, aber auch auswärts Punkte holen können.“

Personell vermeldet der TSV Tettnang über die Winterpause zwei Abgänge: Vivien Wagner und Sarah Caesar stehen dem TSV nicht mehr zur Verfügung. Zusätzlich fehlen beim Rückrundenauftakt mit Nathalie Kaiser und Sarah Marschall zwei Stammkräfte. „Die Personaldecke ist dadurch für uns dünner geworden, denn Zugänge gab es keine. Wir wollen verstärkt versuchen, das durch Spielerinnen anderer TSV-Teams zu kompensieren“, verrät Haag.