TSV-Fußballerinnen mühen sich zum Sieg

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang haben vor Kurzem das Punktspiel der Regionenliga gegen Bergatreute mit 1:0 gewonnen. Laut Bericht hatte der TSV das Spiel lange Zeit im Griff, musste gegen Ende aber um den Sieg zittern.

In den ersten 30 Minuten waren die Tettnangerinnen tonangebend. Einige Male scheiterte der TSV an der gut aufgelegten Torspielerin des SVB. Kurz vor der Pause brachte man den Gegner durch einige unkonzentrierte Pässe in der eigenen Defensive besser ins Spiel. Bergatreute witterte die Chance zur Führung und kam besser in die Zweikämpfe. Zwingende Aktionen im gegnerischen Strafraum sprangen nicht heraus.

Nicht mehr so konzentriert agierte die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit, Bergatreute kam immer besser ins Spiel. Dem TSV gelangen nur noch vereinzelt klare Spielzüge nach vorne, eine sehr gute Möglichkeit vergab Julia Dressler aus elf Metern. In der 85. Minute eroberte Ann-Kathrin Denk den Ball im Mittelfeld. Simone Birkle setzte sich über rechts durch, deren Flanke verwertete Marlene Friedel per Kopf zum umjubelten 1:0. Tettnang agierte aber nur drei Minuten später etwas leichtsinnig. Die alleine aufs Tor zulaufende Stürmerin aus Bergatreute brachte die TSV-Torspielerin Marina Müller außerhalb des Strafraums zu Fall und kassierte dafür in der 88. Minute die Rote Karte. Bergatreute konnte den fälligen Freistoß nicht nutzen, danach rettete der TSV Tettnang den knappen Vorsprung über die Zeit.