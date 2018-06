TSV-Fußballerinnen beenden Saison mit einem Sieg

Am 22. und letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg haben die Fußballfrauen des TSV Tettnang den TV Derendingen mit 3:1 (2:1) besiegt und damit die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen können. Die Partie im Tettnanger Ried war ein versöhnliches Saisonende nach einem Formtief in den vorangegangenen Spielen. Die TSV-Elf beschließt die Saison somit auf Tabellenrang sieben.

Die TSV-Damen wollten nach zuletzt unbefriedigenden Ergebnissen und trotz der angespannten Personaldecke die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Von Beginn an zeigte das Team von TSV-Trainer Alexander Haag einen engagierten Auftritt mit dem Willen, die Partie zu gewinnen.

Das druckvolle Spiel und frühe Stören im gegnerischen Aufbauspiel brachte die Gastgeber bereits in der siebten Minute durch Simone Birkle mit 1:0 in Führung – nach einer Hereingabe von Gina Rizzolo. Derendingen fand auf offensive Spielweise des Heimteams keine Antwort und ließ den TSV weiterhin dominant auftreten. In der 29. Spielminute war es Alica Reiner, die mit nach einer Standardsituation die Führung auf 2:0 ausbaute. Zwar verkürzte Derendingen kurz vor der Pause (39.) auf 1:2, nach der Halbzeitpause. Doch erlangte der TSV in der Folge erneut mehr Spielanteile und konnte sich so weitere gefährliche Chancen herausspielen. Belohnt für diese Mühe wurde der TSV in der 61. Minute durch Tamara Uhlmanns Treffer zum 3:1.

„Die Mannschaft hat heute ein sehr, sehr starkes Spiel gezeigt und hat verdient gewonnen“, freute sich TSV-Trainer Alex Haag über den Abschlusssieg und fügte hinzu: „Das Team hat heute das ausgestrahlt, was es in den vergangenen Wochen hat vermissen lassen: Selbstsicherheit. Die Situation, ohne Druck aufspielen zu können, hat dem Team gut getan und sich auf dem Platz direkt ausgewirkt.“

Die TSV-Damen beendeten die Saison damit auf Rang sieben – das war auch das erklärte Saisonziel.